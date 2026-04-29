Co czuje człowiek w chwili śmierci? Te 5 etapów zdradza, jak przebiega odejście z tego świata

Zjawisko umierania według ekspertki

Dla wielu ludzi śmierć stanowi temat tabu, budzący głównie trwogę, choć w głębi duszy bywa też intrygujący. Często chcemy wierzyć, że nasi zmarli bliscy odnaleźli spokój. Zastanawiamy się nad tym, co się widzi w ostatecznej chwili i jak zachowuje się ludzka dusza. Wierzenia bywają różne – w katolicyzmie mówi się o niebie, piekłu lub czyśćcu, z kolei hinduizm zakłada reinkarnację. Swoimi przemyśleniami w mediach społecznościowych postanowiła podzielić się Katarzyna Ballou, specjalistka w zakresie duchowości i energii. W jednym ze swoich wpisów na Instagramie przedstawiła pięć stadiów związanych z momentem śmierci.

"Relacje z NDE (Near Death Experiences) rzucają zupełnie nowe światło na naszą egzystencję"

- czytamy we wpisie Ballou.

Przeżycia w chwili śmierci – relacje z granicy życia

Strata bliskiej osoby to zawsze bolesne doświadczenie. Zadajemy sobie wówczas pytania, czy umierający odczuwał ból, czy wręcz przeciwnie – był pogodzony ze swoim losem. Przed śmiercią ludzkie ciało powoli przygotowuje się na ten ostateczny krok, wysyłając sygnały o zbliżającym się końcu, co umożliwia chociaż minimalne pożegnanie z bliskimi. Katarzyna Ballou wskazuje na pięć specyficznych etapów, z którymi styka się odchodząca osoba, powołując się na doświadczenia z zakresu śmierci klinicznej.

"Wyjście z ciała (OBE). Czujesz nagłą lekkość i brak bólu. Często widzisz siebie z góry, zachowując pełną świadomość tego, co dzieje się wokół."

Oto pierwszy ze wspomnianych punktów.

"Przegląd życia (Life Review). Widzisz swoje życie nie jak film, ale jako ciąg odczuć. Czujesz emocje, które Twoje czyny wywołały u innych ludzi. To lekcja empatii, nie sąd."

Drugi punkt opisywany przez ekspertkę.

"Spotkanie z bliskimi. Na progu czekają na Ciebie ci, którzy odeszli wcześniej. Nie są to duchy, ale „świetliste istoty”, od których bije niesamowita znajomość i ciepło."

Trzeci etap przejścia.

"Przejście przez tunel/przestrzeń. Ruch w stronę światła, które nie razi, ale przyciąga. To moment przejścia do innego wymiaru istnienia."

Czwarty element procesu.

"Bezwarunkowa miłość. To moment, który zmienia wszystkich. Zalewa Cię fala pokoju i akceptacji tak potężna, że ziemskie problemy przestają mieć jakiekolwiek znaczenie."

Tak wygląda podsumowanie tej podróży.

"Ci, którzy wrócili, mówią jedno: ziemskie troski, pieniądze i status znikają. Zostaje tylko to, jak traktowaliśmy innych i siebie. Miliony relacji osób, które przeżyły śmierć kliniczną (NDE), są uderzająco spójne."

- podsumowuje specjalistka z dziedziny duchowości.

Symptomy zbliżającego się końca

Tuż przed śmiercią z organizmem dzieją się określone procesy. Można zauważyć, że skóra staje się woskowa, traci jędrność i zyskuje lekko siny kolor, twarz chudnie, a nos wyostrza się. Na dwa dni przed odejściem zazwyczaj zanika apetyt, oddech robi się płytszy, a pacjent spędza coraz więcej czasu w sennej apatii. Wzrasta również poziom nieobecności, wzrok zaczyna błądzić. Wiele umierających osób wspomina w tych chwilach swoje minione lata, dawnych znajomych oraz bliskich, którzy odeszli w przeszłości.