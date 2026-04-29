Boris Becker apeluje do Igi Świątek. Legenda ma do Polki wielką prośbę

Trudny sezon dla Igi Świątek. Becker wspiera Polkę

Obecny sezon nie jest łatwy dla Igi Świątek. Polska tenisistka nadal nie zdołała dotrzeć do półfinału w 2026 roku. Sytuacja nie poprawiła się nawet podczas turniejów rozgrywanych na jej ulubionej nawierzchni ziemnej. Z zawodami w Stuttgarcie pożegnała się już na etapie ćwierćfinału, ulegając Mirrze Andriejewej 6:3, 4:6, 3:6. Następnie doszło do przykrej sytuacji w Madrycie. Zmagająca się z infekcją triumfatorka Wimbledonu musiała poddać mecz trzeciej rundy przy stanie 6:7, 6:2, 0:3 w starciu z Ann Li.

Przełom może nastąpić podczas turnieju w Rzymie, gdzie nawierzchnia jest wolniejsza. Iga Świątek ma z tych zawodów znakomite wspomnienia, gdyż wygrywała tam już trzykrotnie – w latach 2021, 2022 oraz 2024. Stan zdrowia Polki uległ poprawie, a w środę po raz pierwszy pojawiła się na treningu na kortach Foro Italico, ćwicząc pod okiem Francisco Roiga.

Boris Becker apeluje do Igi Świątek

Po madryckim niepowodzeniu głos zabrał Boris Becker. Ten znakomity przed laty tenisista, były lider światowego zestawienia ATP, podobnie jak Polka ma na koncie sześć triumfów w zawodach Wielkiego Szlema. Kiedy Iga Świątek podzieliła się w mediach społecznościowych swoimi odczuciami po hiszpańskim turnieju, niemiecki mistrz postanowił zareagować i dodać jej otuchy.

„Nie bądź dla siebie taka surowa! Nawet największe gwiazdy czasem przegrywają… Masz przy sobie świetnych ludzi! W górę i naprzód, IGA!” - napisał Boris Becker w komentarzu do posta Polki na Instagramie.