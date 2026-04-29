Gwiazda YouTube w "Azja Express". Niedawno wziął udział w akcji Łatwoganga

Adrian Rybak
2026-04-29 14:30

Influencer, który parę dni temu wspierał akcję Łatwoganga i ogolił głowę, by wesprzeć Fundację Cancer Fighter, niedługo pojawi się w popularnym programie rozrywkowym. Jak podaje "Super Express", w kolejnym sezonie reality show zobaczymy Adama Zimmermanna, szerzej znanego pod pseudonimem Naruciak.

Galeria zdjęć 20

Naruciak w "Azja Express"

Stacja TVN szykuje kolejny sezon programu "Azja Express", a w mediach zaczynają krążyć nazwiska potencjalnych bohaterów. Jak dowiedział się "Super Express", w nowej edycji przez azjatyckie bezdroża ma podróżować Naruciak. To postać bardzo dobrze rozpoznawalna wśród fanów internetowych twórców, choć ostatnio zrobiło się o nim głośno także szerzej. YouTuber zaangażował się w charytatywną inicjatywę Łatwoganga, który w trakcie internetowej transmisji zebrał ponad 250 milionów złotych na rzecz dzieci zmagających się z chorobami nowotworowymi. W ramach solidarności z pacjentami, Naruciak wraz z innymi zaproszonymi gośćmi postanowił zgolić głowę na łyso.

Adam Zimmermann, czyli Naruciak – kim jest?

Pod pseudonimem Naruciak ukrywa się Adam Zimmermann, popularny polski twórca internetowy i influencer. Swoją rozpoznawalność zbudował na humorystycznych materiałach wideo, w których komentuje zjawiska w sieci oraz dzieli się swoimi spostrzeżeniami. Jego twórczość ma charakter rozrywkowy, a sam autor chętnie posługuje się ironią. Widzów, szczególnie z młodszych pokoleń, przyciąga jego bezpośredni i naturalny styl bycia. Oprócz działalności na YouTube, Naruciak jest również bardzo aktywny na innych platformach społecznościowych.

Galeria zdjęć 20

Kto jeszcze w "Azja Express"?

Pełne zestawienie gwiazd, które wezmą udział w najnowszej odsłonie "Azja Express", pozostaje na ten moment owiane tajemnicą. Pewny jest występ aktorki Małgorzaty Sochy. W mediach krążą jednak kolejne nazwiska. Portal Pudelek zasugerował, że w programie zobaczymy wioślarkę Katarzynę Zillmann oraz tancerkę Janję Lesar. Z kolei profil PrzeAmbitni donosi, że do uczestników ma dołączyć także tancerz Michał Danilczuk.

azja express
youtube