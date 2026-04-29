To najmodniejszy kapelusz tego lata. Te z rondem są w tym sezonie pase

Kapelusze typu pillbox nie są modową nowinką. W latach 60. był bowiem ulubionym nakryciem głowy Ja­cqu­eli­ne Ken­ne­dy. Teraz jednak wraca w nowej formie i bez wątpienia jest jednym z najmodniejszych dodatków tego lata. Ten klasyczny model, inspirowany stylem retro, powraca w odświeżonej, letniej wersji i szybko zdobywa popularność wśród miłośniczek mody. Jego prosta, elegancka forma - niewielki, lekko zaokrąglony kształt bez ronda - sprawia, że wyróżnia się na tle bardziej oczywistych, wakacyjnych nakryć głowy.

Kapelusz pillbox - z czym i jak nosić

W słomkowym wydaniu kapelusz pillbox nabiera lekkości i świeżości, idealnie wpisując się w letnie stylizacje. Doskonale komponuje się ze zwiewnymi sukienkami - zarówno tymi w stylu boho, jak i romantycznymi fasonami z falbanami czy kwiatowymi wzorami. Dodaje całości subtelnej elegancji, a jednocześnie nie przytłacza stroju. Co ciekawe, ten model równie dobrze odnajduje się w bardziej formalnych zestawach. W połączeniu z elegancką sukienką, garniturem czy minimalistycznym kompletem potrafi nadać stylizacji wyrafinowanego charakteru i modowego sznytu. To dodatek, który przyciąga uwagę, ale wciąż pozostaje bardzo stylowy i ponadczasowy.

Dobra wiadomość jest taka, że słomkowe kapelusze pillbox nie są zarezerwowane wyłącznie dla wybiegów czy luksusowych marek. Można je bez trudu znaleźć w popularnych sieciówkach - między innymi w H&M i Zara, które oferują modele wpisujące się w najnowsze trendy, a jednocześnie w przystępnych cenach.

Jeśli więc szukasz dodatku, który podkreśli letni styl, a jednocześnie doda elegancji i oryginalności, słomkowy pillbox to wybór, obok którego trudno przejść obojętnie.

