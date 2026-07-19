Finał MŚ 2026 Hiszpania - Argentyna. Kto wzniesie puchar na oczach prezydenta?

Finał MŚ 2026 to starcie dwóch potęg

Hiszpania staje przed szansą na zdobycie drugiego tytułu mistrzowskiego, po historycznym triumfie w 2010 roku. Z kolei reprezentacja Argentyny może sięgnąć po Puchar Świata po raz czwarty. Drużyna z Ameryki Południowej ma szansę obronić trofeum z poprzedniej edycji, nawiązując do wyczynów Włoch z 1938 roku i Brazylii z 1962 roku. Dzisiejsze finałowe spotkanie rozpocznie się o godzinie 21:00 czasu polskiego, a arbitrem głównym będzie Słoweniec Slavko Vincić.

Mecz będzie jednocześnie niezwykłym pojedynkiem liderów obu zespołów. Na boisku zaprezentują się 19-letni Lamine Yamal oraz jego 39-letni poprzednik z Barcelony, Lionel Messi. Dla argentyńskiego gwiazdora to szansa na drugą statuetkę najlepszego gracza turnieju oraz tytuł króla strzelców. Będzie to 12. międzykontynentalny finał, który przyniesie 13. triumf Europie lub 11. zwycięstwo ekipie z Ameryki Południowej.

Jakie atrakcje przygotowano na wielki finał?

Niedzielne starcie przyciągnie na trybuny ważne osobistości, a wśród nich znajdzie się Donald Trump. Będzie to pierwsza wizyta prezydenta USA na stadionie w trakcie turnieju organizowanego przez Stany Zjednoczone, Kanadę i Meksyk. Amerykański przywódca ma wraz z szefem FIFA Giannim Infantino wręczyć zwycięzcom Puchar Świata. Tegoroczne mistrzostwa trwały rekordowe 39 dni i po raz pierwszy zgromadziły aż 48 reprezentacji.

Organizatorzy zaplanowali również wyjątkową oprawę artystyczną wydarzenia na stadionie pod Nowym Jorkiem. W przerwie meczu, która potrwa około pół godziny, odbędzie się specjalne show muzyczne wzorowane na amerykańskim Super Bowl. Dla kibiców na całym świecie wystąpią takie gwiazdy jak Shakira, Madonna oraz Justin Bieber. Kolejne mistrzostwa świata zaplanowano na 2030 rok w Hiszpanii, Portugalii i Maroku, a mecze otwarcia odbędą się w Urugwaju, Argentynie i Paragwaju z okazji stulecia pierwszego mundialu.