Zostali ojcami w dojrzałym wieku. Niektórzy gwiazdorzy mieli już ponad 70 lat!

Polscy celebryci, którzy zostali ojcami w późnym wieku

Na polskim gruncie głośnym przypadkiem jest Marek Kondrat. Ceniony aktor powitał na świecie córkę Helenę w wieku 67 lat. Dziewczynka to owoc jego małżeństwa z Antoniną Turnau, która jest młodsza od niego o niemal cztery dekady. Gwiazdor wielokrotnie zaznaczał, że ojcostwo na tym etapie życia pozwoliło mu dostrzec w codzienności zupełnie nowe wartości.

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Po raz trzeci ojcem zostałem w wieku, kiedy już inni byli dziadkami. Za późno. Ale czerpię z tego garściami, bo dopiero teraz mam szansę obserwować, jakim cudem jest ta mała, krucha istota. Ile uwagi trzeba jej poświęcić - mówił dla Polityki.

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Z kolei Karol Strasburger wywołał jeszcze większą sensację, debiutując jako ojciec w wieku 72 lat. Pojawienie się na świecie jego córki Laury wywołało mnóstwo komentarzy. Sam aktor promieniał ze szczęścia, podkreślając, że bycie ojcem to dla niego najważniejsze wyzwanie, z jakim przyszło mu się zmierzyć.

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To było moje marzenie. Moje marzenie się ziściło i przyznam szczerze, że ziściło się w takim szczęściu ponadwyobrażalnym wręcz. Córka staje się partnerem do życia, że człowiek nie ma takiego poczucia, że jest sam. Idę sobie z nią na targ, na zakupy i ona notuje, że jeszcze tata pomidorki musimy kupić, jeszcze ziemniaczki. Myślę, to jest cudowne, że jest ktoś ze mną, kto jest cząstką mnie. Ja go wychowuję, ja go kształtuję. Ono potem pójdzie swoim życiem - rozpływał się prezenter w rozmowie z Kozaczkiem.

Grono dojrzałych ojców w polskim show-biznesie uzupełniają m.in. Andrzej Chyra, który przywitał syna, mając 51 lat, oraz Janusz Józefowicz, ojciec Kaliny zrodzonej, gdy miał on lat 49. W późnym ojcostwie odnaleźli się również Henryk Gołębiewski, który debiutował w tej roli po pięćdziesiątce, czy Apoloniusz Tajner, cieszący się z narodzin syna jako 65-latek. Każdy z nich rozpoczął ten etap życia, dysponując już bagażem doświadczeń i stabilizacją zawodową.

Zagraniczni gwiazdorzy, którzy doczekali się dzieci w wieku emerytalnym

Na świecie również nie brakuje podobnych historii. Mick Jagger został ojcem po raz ósmy w wieku 73 lat, podczas gdy Al Pacino doczekał się kolejnego potomka, mając już ponad 80 lat na karku. Z kolei Steve Martin powitał na świecie swoje pierwsze dziecko jako 67-latek. Zestawienie sławnych panów, którzy zostali ojcami w zaawansowanym wieku, jest imponujące.

Mimo iż takie kroki często wywołują kontrowersje, sami zainteresowani jednym głosem podkreślają, że z upływem lat zyskali nie tylko mądrość życiową, ale też spokój i cierpliwość, niezbędne w procesie wychowania dzieci. Mają rację?

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