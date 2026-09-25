Żona Filipa Chajzera przestała ukrywać twarz. Pokazała ślubny makijaż, a on zareagował jednym słowem

Żona Filipa Chajzera chwali się makijażem ślubnym. Koniec z ukrywaniem twarzy

Na profilu instagramowym Bianki Chajzer oraz makijażystki Natalii Sobierajskiej opublikowano nagranie, na którym żona Filipa Chajzera prezentuje swój ślubny makijaż. Do niedawna 20-letnia (bądź, jak podają niektóre źródła, wciąż 19-letnia) ukochana podcastera unikała pokazywania twarzy. W dniu ślubu zdecydowała się na profesjonalny, lecz stonowany make-up. Makijażystka skupiła się na podkreśleniu oczu, uwydatnieniu kości policzkowych oraz nałożeniu błyszczyka na pełne usta. Całość utrzymana była w delikatnej, subtelnej tonacji z lekkim dodatkiem złota, bez jaskrawych kolorów.

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Młoda żona wyraźnie czuła się komfortowo w ślubnym wydaniu i z przyjemnością pozowała do kamery. "Moja cudowna Pani Młoda" - tak nagranie podsumowała makijażystka. Uroda Bianki robi wrażenie, co nie umknęło uwadze jej męża. Filip Chajzer skomentował wideo z ukochaną jednym, wymownym zwrotem.

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Ile lat ma Bianka Chajzer? Wiek nie stanowi problemu w związku z Filipem Chajzerem

Filip Chajzer wielokrotnie podkreślał w mediach, że jego partnerka ma 20 lat, a nawet przyznał się do sprawdzenia jej dowodu osobistego. Z kolei portal Pudelek donosi, że Bianka obecnie ma 19 lat, a dwudzieste urodziny będzie obchodzić na początku przyszłego roku. Jeśli tak, różnica wieku między małżonkami wynosi 23 lata - ona ma 19 lat, podczas gdy on w listopadzie 2026 roku skończy 42 lata. Ta różnica wydaje się jednak nie mieć dla nich żadnego znaczenia.

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Nie wiem, dlaczego wylewa się na mnie wiadro pomyj. Nic nikomu nie zawiniłem. Jestem zwykłym gościem, który stara się żyć szczęśliwie. Dziewczyna ma 20 lat, precyzując. Jeśli to oburzające, to trudno - mówił Filip Plotkowi.

Związek Chajzerów opiera się nie tylko na uczuciu, ale także na współpracy zawodowej. Filip nagrywa podcasty, a Bianka pracuje przy ich powstawaniu od strony technicznej. Przy okazji wspólnego odcinka opowiadającego o ich relacji, to właśnie ona zajęła się montażem wideo.

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Zobacz więcej zdjęć. Bianka Chajzer ukrywała twarz, teraz pokazała swój ślubny makijaż. Ładnie?