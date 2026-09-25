Jesienią częściej suszymy pranie w domu. Uważaj na ten jeden szczegół!

Jesienią pranie częściej suszymy w mieszkaniu, dlatego warto zwrócić uwagę na odpowiednią cyrkulację powietrza.

Mokre ubrania zwiększają wilgotność w pomieszczeniu, szczególnie gdy suszarka stoi tam przez wiele godzin.

Ważne jest nie tylko ustawienie suszarki, ale też sposób rozwieszania ubrań i regularne wietrzenie.

Krople wody na oknach mogą być sygnałem, że podczas suszenia w pomieszczeniu gromadzi się zbyt dużo wilgoci.

Podczas schnięcia mokre ubrania oddają do pomieszczenia sporo wilgoci. Jesienią problem może być większy, ponieważ przy zamkniętych oknach powietrze wymienia się znacznie wolniej niż latem. Jeśli pranie stoi przez wiele godzin w niewielkim, słabo wentylowanym pomieszczeniu, wilgoć może zacząć osadzać się na chłodniejszych powierzchniach. Dlatego suszarki nie warto ustawiać tuż przy ścianie, wciśniętej między meble albo w miejscu, w którym powietrze praktycznie nie krąży. Ubrania będą wtedy schły dłużej, a w pomieszczeniu może utrzymywać się nieprzyjemne, ciężkie powietrze.

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Suszenie prania jesienią w domu

Najważniejsza jest regularna wentylacja pomieszczenia. Nawet jeśli na zewnątrz jest zimno, podczas suszenia prania warto na krótko przewietrzyć mieszkanie. Kilka minut intensywnego wietrzenia może być lepszym rozwiązaniem niż pozostawienie uchylonego okna na wiele godzin.

Dobrym pomysłem jest też rozwieszanie ubrań z odstępami, zamiast układania ich ciasno jedno przy drugim. Powietrze powinno mieć możliwość swobodnego przepływania między rzeczami. Jeśli masz dużo prania, lepiej podzielić je na mniejsze partie niż powiesić wszystko na jednej suszarce.

Warto również obserwować okna i chłodniejsze miejsca w mieszkaniu. Jeśli regularnie pojawiają się na nich krople wody, może to być sygnał, że wilgotność w pomieszczeniu jest zbyt wysoka. Jesienne suszenie prania wymaga więc nie tylko cierpliwości, ale też odpowiedniej wymiany powietrza