Ten domowy wywar to sekret obfitego kwitnienia storczyków. Wystarczy jeden składnik z kuchni

Właśnie teraz popularne gatunki storczyków zaczynają kwitnąć, ale by w pełni obsypały się pąkami, niezbędna jest odpowiednia pielęgnacja.

Poznaj dwa nieoczywiste, domowe triki na pobudzenie orchidei: odżywkę z liści laurowych i zaskakujące użycie jabłka.

Odkryj proste metody, dzięki którym tej jesieni Twoje storczyki zachwycą podwójną liczbą kwiatów i spektakularnym wyglądem!

Wraz z zakończeniem sezonu wegetacyjnego w ogrodach, na pierwszy plan wysuwają się rośliny doniczkowe. Przy właściwej opiece, wiele z nich właśnie jesienią zaczyna wypuszczać kwiaty, a storczyki nie są tu wyjątkiem. Znanym odmianom, takim jak Phalaenopsis, Dendrobium i Cymbidium, rozpoczyna się właśnie proces formowania pąków. Sukces w tej kwestii zależy jednak od stworzenia im sprzyjających warunków i troskliwej pielęgnacji.

Domowy nawóz do orchidei. Przez cały październik stosuj tę odżywkę

Choć uprawa storczyków nie należy do najtrudniejszych, wymaga przestrzegania pewnych zasad. Podlewanie korzeni to nie wszystko – równie istotne jest regularne zraszanie liści, ponieważ rośliny te czerpią wodę z otoczenia. Zbyt suche powietrze może prowadzić do ich marnienia. W doniczce niezbędna jest warstwa drenażowa, która zapewnia dostęp tlenu do korzeni i chroni je przed gniciem. Storczyki preferują stabilne miejsce z rozproszonym światłem słonecznym, z dala od przeciągów i chłodów. Umieszczanie ich na parapetach nad gorącymi kaloryferami zdecydowanie im nie służy.

Podczas kwitnienia warto wspomóc rośliny nawozami. Doskonałym rozwiązaniem na jesień jest domowa mikstura z liści laurowych. Ten aromatyczny wywar skutecznie wzmocni i pobudzi Twojego storczyka. Wystarczy drobno pokruszyć kilka dużych, suszonych liści laurowych, zalać je litrem wody i gotować na wolnym ogniu. Po ostudzeniu i przecedzeniu przez sito, tak przygotowanym płynem podlewaj orchidee raz w miesiącu.

W liściach laurowych znajdziemy cenne minerały: potas, magnez i wapń. Potas odgrywa ważną rolę w procesie kwitnienia, a magnez wspomaga fotosyntezę. Taki naturalny zastrzyk mikroelementów korzystnie wpływa na kondycję rośliny i ilość kwiatów, chociaż przy stosowaniu domowych odżywek zawsze wskazany jest umiar.

Połóż jabłko obok storczyka. Ten prosty sposób stymuluje kwitnienie orchidei

Jabłka uwalniają etylen, gazowy hormon roślinny, który kontroluje procesy rozwojowe. Zwiększone stężenie tego związku stymuluje rośliny do szybszego zawiązywania pąków i obfitszego kwitnienia. Umieść owoc w pobliżu doniczki, a w przypadku opornych egzemplarzy, rozłóż kawałki jabłka bezpośrednio na podłożu. Ważne jest jednak, by nie przesadzić. Gdy tylko pojawią się pierwsze pąki, natychmiast usuń owoc, ponieważ nadmiar etylenu może przyspieszyć przekwitanie i opadanie kwiatów.