Rozpuść 5 tabletek w 2 litrach wody i umyj pożółkłe ramy okienne. Wybieli je w 5 minut

Pożółkłe ramy okienne to powszechny problem, jednak unikanie agresywnych środków jest kluczowe dla ich trwałości i estetyki.

Poznaj sekret szybkiego przywracania bieli! Rozpuść 5 tabletek w wodzie, a Twoje framugi odzyskają dawny blask w zaledwie kilka minut.

Poznaj ten domowy sposób oraz alternatywną metodę z sodą oczyszczoną, by bezpiecznie i skutecznie odnowić wygląd swoich okien.

Jak wybielić pożółkłe ramy okienne, żeby wyglądały jak dawniej?

Podczas mycia okien nie można pomijać framug, zwłaszcza tych białych. Plastikowe ramy pod wpływem promieniowania słonecznego żółkną, a osadzający się kurz i smog są trudne do usunięcia. Wiele osób zastanawia się wtedy, w jaki sposób przywrócić im odpowiedni, estetyczny wygląd. Kluczowe jest unikanie agresywnych detergentów i wybielających mleczek, które mogą zmatowić plastik i trwale zniszczyć jego powłokę. Zbyt mocne środki chemiczne prowadzą również do powstawania przebarwień. Najlepszym rozwiązaniem pozostają domowe metody na wybielanie ram okiennych, z wykorzystaniem chociażby aspiryny.

Rozpuść 5 tabletek w 2 litrach wody. Ten płyn wybieli ramy w 5 minut

Aspiryna to doskonały środek do czyszczenia pożółkłych framug z plastiku. Jej zastosowanie jest banalnie proste i całkowicie bezpieczne dla ich delikatnej powierzchni. Wystarczy rozpuścić 5–6 tabletek aspiryny w dwóch litrach ciepłej wody. Następnie nasączoną roztworem ściereczką należy przetrzeć pożółkłe fragmenty, odczekać kilka minut i spłukać czystą wodą. Zawarty w aspirynie kwas acetylosalicylowy ma właściwości wybielające i skutecznie niweluje żółte plamy, przywracając oknom dawny wygląd.

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Wybielanie ram okiennych za pomocą sody oczyszczonej

Soda oczyszczona to kolejny niezawodny sposób na brudne ramy okienne. Z sody i odrobiny wody można przygotować gęstą pastę, którą należy wetrzeć w plastik, a po chwili zmyć wilgotną szmatką. Alternatywą jest wodny roztwór: pięć łyżek sody wymieszanych w litrze ciepłej wody. Namoczoną ściereczką myjemy framugi, które dzięki sodzie odzyskują biel i pozbywają się brudu. Ważne jest jednak, by od razu wycierać ramy do sucha i zapobiec powstawaniu nieestetycznych zacieków.