42-letnia Weronika Rosati pokazała się w Polsce! Jeden szczegół wyróżnił ją na tle koleżanek z branży

Weronika Rosati mówi o życiu w Stanach Zjednoczonych i odwiedzinach w Polsce

Weronika Rosati już jakiś czas temu zdecydowała się na emigrację za ocean, gdzie realizuje swoje aktorskie ambicje i rozwija karierę w branży filmowej. Równocześnie gwiazda zajmuje się wychowaniem ośmioletniej córki. Podczas wizyty w kraju gościła w studiu "Pytania na śniadanie", w którym opowiedziała o swoich powrotach do ojczyzny.

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Łączę pracę z odwiedzaniem rodziny, ale też przyjeżdżam z ogromną przyjemnością, bo zawsze spotykam bardzo dużo znajomych.

Weronika Rosati zauważyła, że jej codzienność w Polsce znacząco różni się od tej w Stanach Zjednoczonych. Przyznała, że czas spędzany w Los Angeles i w ojczyźnie to dwa odmienne światy.

W Polsce mam zupełnie inne życie niż w Los Angeles. Mam wrażenie trochę, że mam podwójne życie. Przyjeżdżam i te dwa tygodnie po prostu są bardzo intensywne.

Mieszkając w USA, artystka angażuje się przede wszystkim w relacje ze swoim dzieckiem, nie zapominając przy tym o rozwoju na polu zawodowym. Oprócz grania, zajmuje się również działalnością produkcyjną. Na antenie śniadaniówki wyjaśniła, że pracuje m.in. nad serialem biograficznym o aktorce z lat 60. oraz nad projektem opowiadającym o dzisiejszych czterdziestolatkach.

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Produkcja to jest coś, co robię na boku, dlatego że aktorstwo jest moją największą pasją.

Fioletowa stylizacja Weroniki Rosati. Strzał w dziesiątkę na jesienne dni?

Pobyty w Polsce są dla aktorki doskonałą okazją do uczestnictwa w branżowych eventach. Rosati wzięła udział w prezentacji najnowszej kolekcji Mariusza Przybylskiego, zorganizowanej pod szyldem LuNiche Avant Garden. Na ściance zaprezentowały się również m.in. Zofia Ślotała, Katarzyna Warnke, Misheel Jargalsaikhan czy Ada Fijał, a wzrok przykuwała Ola Ciupa eksponująca zgrabne nogi.

Gwiazda przyciągała spojrzenia niebanalnym zestawieniem, podczas gdy inne celebrytki postawiły na klasyczną czerń. Do ciemnej spódnicy o kroju ołówkowym dobrała luźny sweter w nasyconym odcieniu fioletu. Ta kompozycja, choć dopełniona letnim obuwiem, idealnie wpisywała się w jesienny klimat.

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