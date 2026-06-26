Zofia Cieszyńska podbija polski show-biznes. Córka Alżbety Lenskiej znowu wystąpiła w telewizji

Córka Alżbety Lenskiej i Rafała Cieszyńskiego debiutuje na czerwonym dywanie

Alżbeta Lenska oraz Rafał Cieszyński tworzą zgrane małżeństwo od blisko dwudziestu lat. Para popularnych aktorów wychowuje dwoje dzieci, a mianowicie piętnastoletnią Zofię i trzynastoletniego Antoniego. To właśnie najstarsza pociecha duetu wzbudza ostatnio największe zainteresowanie opinii publicznej.

W czerwcu 2025 roku dziewczyna wzięła udział w specjalnym pokazie etiudy dyplomowej zatytułowanej "Birthday Cake". Za reżyserię projektu odpowiadała Grażyna Gudejko. Zofia zaliczyła tam swój debiut w roli aktorki, co natychmiast przyciągnęło uwagę mediów. Prawdziwą sensację wywołał jednak jej ubiór, który wywołał niemałe poruszenie wśród użytkowników sieci.

Nastolatka zaprezentowała się na czerwonym dywanie w obcisłej i czerwonej sukni z głębokim wycięciem na nodze. Całość uzupełniała staranna fryzura oraz wyrazisty makijaż. Obserwatorzy zwracali uwagę, że w tamtym czasie dziewczyna miała zaledwie czternaście lat. Córka znanej pary regularnie publikuje w internecie kadry z wyjazdów urlopowych, prezentując stroje w stylu największych gwiazd popkultury. W komentarzach często pojawiają się dyskusje dotyczące tego, czy tak młodej osobie przystoi noszenie ubrań mocno eksponujących figurę.

Aktorzy długo chronili prywatność swoich pociech przed blaskiem fleszy, ale obecnie mocno wspierają początki kariery córki w świecie rozrywki. Alżbeta Lenska wielokrotnie podkreślała w wywiadach, że jej latorośl posiada naturalny talent i bez problemu radzi sobie przed obiektywem. Dowodem na to są niedawne wizyty młodej celebrytki w popularnych programach porannych.

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Zofia Cieszyńska i Alżbeta Lenska gotują w programie Dzień Dobry TVN

Podczas jednej z wizyt w studiu "Dzień Dobry TVN" obie panie rozmawiały o planach zawodowych nastolatki oraz negatywnych komentarzach spływających z sieci. Z kolei w kwietniu gościły na kanapie formatu "Halo, tu Polsat". Opowiadały tam o kulisach powstawania produkcji "Jutro o tej samej porze", gdzie wcieliły się w role matki oraz jej córki.

W czerwcu obie kobiety znowu pojawiły się w śniadaniówce stacji TVN, aby przygotować posiłki wspierające funkcjonowanie układu nerwowego. Temat ten jest szczególnie bliski aktorce, ponieważ w maju 2018 roku doznała ona udaru krwotocznego w wyniku pęknięcia tętniaka mózgu. Przeszła skomplikowany zabieg chirurgiczny i trudną rehabilitację, a następnie powołała do życia Fundację Happy Brain promującą profilaktykę zdrowotną.

Wizyta w studiu "Dzień Dobry TVN" miała na celu promowanie zdrowych nawyków i odpowiedniego żywienia. Gorące przyjęcie ze strony odbiorców skłoniło matkę i córkę do uruchomienia internetowego cyklu "Happy Brain Kitchen". Prezentują w nim receptury na potrawy znane z telewizji. Gwiazda zorganizowała nawet ankietę, aby dowiedzieć się, czy internauci wolą oglądać testy popularnych dań z sieci, czy raczej klasyczne, zdrowe propozycje.

Zofia Cieszyńska prezentuje przed kamerami ogromną swobodę i naturalność podczas nagrań. Wiele wskazuje na to, że piętnastolatka na dłużej zagości w realiach polskiego show-biznesu.

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