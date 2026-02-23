14-letnia córka Alżbety Lenskiej na językach internautów. Poszło o kreację na premierze

Głośna stylizacja na premierze

Zosia Cieszyńska, czyli pociecha aktorskiego duetu Alżbety Lenskiej i Rafała Cieszyńskiego, wyrasta na nową ulubienicę mediów. Nastolatka zachwyca urodą i coraz pewniej czuje się w blasku fleszy, wybierając stylizacje, które nie przechodzą bez echa. Ostatnio zaprezentowała się w granatowej sukience bez ramiączek, co natychmiast wywołało poruszenie wśród obserwatorów. Choć nastolatka wyglądała zjawiskowo, część komentujących zwróciła uwagę na głęboki dekolt.

Debiut na ekranie i porównania do gwiazd

Niedawno 14-latka miała okazję sprawdzić się w aktorskim fachu, grając w etiudzie "Birthday Cake". Już wtedy jej obecność na ściance w dopasowanej, czerwonej kreacji zrobiła piorunujące wrażenie, tym bardziej że mocny makijaż dodał dziewczynie nieco powagi. W sieci wrze od porównań - niektórzy widzą w niej rodziców - Lenską i Cieszyńskiego, inni mówią o podobieństwie do Viki Gabor. Choć Zosia wciąż jest bardzo młoda, jej sposób bycia i odważne modowe wybory sprawiają, że internauci często zapominają o jej metryce.

Alżbeta Lenska reaguje na krytykę w sieci

Alżbeta Lenska nie kryje dumy z pociechy, podkreślając, że świat kamer jest dla niej naturalnym środowiskiem. Kiedy pod nagraniem z przygotowań do premiery filmu "Jutro o tej samej porze" pojawiły się głosy krytyki dotyczące zbyt dojrzałego wizerunku nastolatki, aktorka postanowiła wkroczyć do akcji. Komentarze pod postem były mocno podzielone:

"Piękna córka, ale zbyt wyzywająca jak dla mnie. To jest jeszcze dziecko, a wygląda jakby miała co najmniej 25 lat i szła do klubu",

"Młodzież teraz szybciej dorasta i wygląda poważniej na swój wiek, takie czasy! Piękne obie",

"Piękna dziewczyna, ale ona jest jeszcze dzieckiem, a stylizowana na dorosłą", "Najpiękniejsze połączenie mamy i taty", "14 lat, myślałam, że ma 27".

Gwiazda nie pozostawiła tych uwag bez komentarza i szybko wzięła córkę w obronę, odpowiadając bezpośrednio na zarzuty:

"Dziękuję za komplement - przekażę córce. Resztę pozwolę sobie przemilczeć",

"Spokojnie, nikt jej nie stylizował, sama ma niesamowite oko do pięknych stylizacji",

"Spokojnie, na szczęście w dwudziestym pierwszym wieku nie jest za wcześnie dla dziewczyn, żeby się rozwijać i dorastać szybciej niż rówieśnicy. Ale bardzo dziękujemy za troskę".

