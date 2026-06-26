Wakacyjne podróże z bp. Tańsze tankowanie, dobra kawa i chwila oddechu

„Wakacje to czas intensywnych wyjazdów – w trasę ruszają nie tylko kierowcy, ale całe rodziny, a sama podróż staje się częścią wypoczynku. Dlatego większego znaczenia nabiera nie tylko cel podróży, ale również jej jakość – wygoda, przewidywalność i dopasowanie do potrzeb wszystkich pasażerów. Od 35 lat bp towarzyszy kierowcom w Polsce w wakacyjnych wyjazdach, dlatego także w tym sezonie oferta została zaprojektowana tak, aby łączyć bezpieczeństwo, komfort i atrakcyjność cenową. Chodzi o to, by każda wizyta na stacji bp przekładała się na konkretne korzyści – w tym przede wszystkim niższe koszty paliwa i możliwość zjedzenia dobrego posiłku w trakcie podróży” – mówi Magdalena Grabowska, Marketing Manager bp Poland.

Promocja paliwowa „-35 gr/l” z BPme przedłużona na całe wakacje

To właśnie paliwo w dużej mierze decyduje o budżecie całej trasy, szczególnie przy dłuższych wyjazdach. Dlatego promocja bp koncentruje się na tym, co dla kierowców najbardziej odczuwalne – realnych oszczędnościach przy każdym tankowaniu.

Użytkownicy aplikacji BPme mogą obniżyć cenę paliwa o 35 groszy na litrze benzyny 95 oraz oleju napędowego. To nawet 17,50 zł oszczędności przy jednym tankowaniu, a w skali całego wakacyjnego okresu – do 500 litrów paliwa objętego rabatem przez 10 tygodni trwania akcji. Dzięki temu różnica widoczna jest nie tylko na stacji, ale przede wszystkim w całkowitym koszcie wyjazdu.

Istotna jest także wygoda – bo w trasie nie ma czasu na skomplikowane zasady. Mechanizm promocji jest prosty: wystarczy aktywować kupon w aplikacji BPme, a rabat naliczany jest automatycznie przy płatności. Bez dodatkowych warunków i bez konieczności planowania tankowania w konkretny dzień. Kupony pojawiają się w środy, ale można je wykorzystać w dogodnym momencie w ciągu tygodnia. Dzięki temu to kierowca dopasowuje tankowanie do swoich planów podróży – a nie odwrotnie.

Wakacyjne oszczędności również dla użytkowników LPG

Firma bp przygotowała także specjalną propozycję dla kierowców podróżujących samochodami z instalacją gazową. Użytkownicy aplikacji BPme mogą skorzystać z rabatu w wysokości 15 groszy na litrze LPG. W ofercie promocyjnej co tydzień dostępny jest nowy kupon rabatowy, który uprawnia do tankowania z rabatem każdorazowo aż 50 litrów gazu. Rabat naliczany jest bezpośrednio od ceny widocznej na dystrybutorze w momencie tankowania. Akcja rabatowa obowiązuje do 1 września 2026 roku.

Jakość i niezawodność paliw

Promocje przyciągają uwagę, ale w podróży równie ważna jest także jakość i niezawodność. Paliwa dostępne na stacjach bp zawierają technologię ACTIVE, która pomaga utrzymać silnik w dobrej kondycji – ograniczając osadzanie się zanieczyszczeń i wspierając jego sprawną pracę.

To szczególnie istotne podczas długich podróży, kiedy liczy się pewność działania auta na każdym etapie trasy.

Autor: bp/ Materiały prasowe

Podróż przez smaki w Wild Bean Cafe

Podróż to nie tylko odległość mierzona w kilometrach – to także momenty odpoczynku, które potrafią nadać urlopowym wyjazdom nowy smak i rytm. W kawiarenkach Wild Bean Cafe dostępnych na stacjach bp zadbano o to, aby letnie postoje stały się przyjemnością wpisującą się w charakter letnich wypraw. Na kierowców i pasażerów czeka pełna aromatów z całego świata Selekcja Roberta Makłowicza. Wyraziste, serwowane na ciepło kanapki z linii Hot Grill oraz oryginalnie skomponowane hot dogi udowadniają, że krótka przerwa w trasie może zamienić się w prawdziwą kulinarną przyjemność. Dopełnieniem odpoczynku jest świeżo mielona, aromatyczna kawa, przygotowywana na miejscu i dostępna w różnych wariantach – od klasycznego espresso po kawy mleczne dopasowane do indywidualnych preferencji smakowych. Kierowcy mogą wybierać nie tylko intensywność i rodzaj napoju, ale także mleko – klasyczne lub roślinne – dzięki czemu kawa łatwo dopasowuje się do różnych potrzeb i nawyków. To prosta przyjemność w trasie, która pozwala na chwilę zatrzymać się i odzyskać energię przed kolejnymi kilometrami. W wakacyjne, upalne dni warto skosztować lodowe kawy sezonowe oraz orzeźwiające lemoniady. Hitem sezonu i nowością w Wild Bean Cafe jest innowacyjna linia produktów proteinowych. Te wyjątkowe przekąski, nagrodzone w maju na Targach Stacja Paliw, są zdecydowanie warte spróbowania. To propozycja dla osób, które chcą w trasie wybierać bardziej zbilansowane opcje, bez rezygnacji z wygody.

Myjnia z prysznicem wakacyjnych gadżetów

Skoro o komforcie podróży mowa, także latem warto pamiętać, że bezpieczniej jedzie się czystym autem. Na stacjach bp klienci mają do dyspozycji myjnie ręczne i automatyczne, a na zwolenników czystych aut czeka również niespodzianka – letnia promocja, w której, przy zakupie karnetu na myjnię, można dodatkowo odebrać mycie gratis lub premiowe punkty BPme oraz wakacyjne gadżety - torby plażowe, dmuchańce, czy paletki do gry. To praktyczne dodatki, które mogą towarzyszyć kierowcom i ich bliskim już na dalszym etapie wyjazdu – nie tylko na stacji, ale także na miejscu wakacyjnego odpoczynku.

Letnie wyjazdy nie muszą być dalekie, żeby były udane. A jeśli po drodze można zatankować wygodniej, szybciej i taniej, zjeść smaczny posiłek i skorzystać z atrakcyjnych promocji – to po prostu ma sens. W trasie każda dobra decyzja się liczy, dlatego pamiętajmy: kto na bp wraca, temu się opłaca.

Materiał sponsorowany