Wimbledon 2026: Kiedy mecze Polaków? Mamy plan gier dla Świątek, Chwalińskiej i reszty

Wimbledon 2026: Kiedy grają Polacy? Harmonogram już jest

Kurz po zmaganiach na kortach Rolanda Garrosa ledwo opadł, a tenisiści już przygotowują się do kolejnego wielkoszlemowego wyzwania. Turniej Wimbledonu rusza w poniedziałek, 29 czerwca, a na starcie w rywalizacji singlistów zamelduje się sześcioro reprezentantów Polski. Kibice najmocniej trzymają kciuki za rozstawione Igę Świątek i Maję Chwalińską, jednak sukces tej drugiej w Paryżu udowadnia, że nie można spisywać na straty pozostałych naszych zawodników. Na kortach pojawią się także Magdalena Fręch, Magda Linette, Kamil Majchrzak oraz Hubert Hurkacz. Dla nierozstawionych graczy z Polski losowanie nie było łaskawe, bo już na samym początku zmierzą się z przeciwnikami wyżej sklasyfikowanymi w rankingu.

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Jeśli chodzi o rywalizację kobiet, Chwalińska, Linette i Fręch znalazły się w górnej połówce drabinki, w której wystapi również numer jeden światowego rankingu, Aryna Sabalenka. Z kolei Iga Świątek, grająca z numerem trzecim, została ulokowana w dolnej części, podobnie jak Jelena Rybakina. Panowie także trafili do dwóch różnych rejonów turniejowego zestawienia. Według decyzji organizatorów rywalizacja zarówno pań, jak i panów rozpocznie się od pojedynków w górnej części drabinki. To oznacza, że już w poniedziałek będziemy śledzić kilka występów Biało-Czerwonych!

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Mecze Polaków na starcie Wimbledonu: Kiedy Świątek i Chwalińska?

Zmagania Polaków na angielskich kortach rozpoczną się już na początku przyszłego tygodnia. Harmonogram spotkań naszych reprezentantów w pierwszej rundzie turnieju w poniedziałek prezentuje się następująco:

Maja Chwalińska (20) kontra Mananchaya Sawangkaew (Tajlandia)

Magda Linette zmierzy się z Mirrą Andriejewą (5)

Magdalena Fręch zagra z Anną Kalinską (19)

Hubert Hurkacz skrzyżuje rakiety z Casperem Ruudem (Norwegia, 11)

Natomiast we wtorek, 30 czerwca, do gry wkroczą pozostali Biało-Czerwoni:

Iga Świątek (3) zagra z Amerykanką Taylor Townsend

Kamil Majchrzak powalczy z Chilijczykiem Alejandro Tabilo (30)

Warto dodać, że zgodnie z wimbledońskim zwyczajem, Iga Świątek jako triumfatorka poprzedniej edycji najprawdopodobniej otworzy wtorkową rywalizację na korcie centralnym. W takim wypadku jej mecz rozpocząłby się o godzinie 14:30 czasu polskiego. Dzień wcześniej, w poniedziałek, podobny przywilej ma spotkać obrońcę tytułu wśród mężczyzn, Jannika Sinnera.

Mecze Polaków w 1. rundzie z podziałem na dni 🇵🇱📅 Poniedziałek:Maja Chwalińska - Mananchaya SawangkaewMagda Linette - Mirra AndriejewaMagdalena Fręch - Anna KalinskaHubert Hurkacz - Casper Ruud📅 Wtorek:Iga Świątek - Taylor TownsendKamil Majchrzak - Alejandro Tabilo… https://t.co/Q6LCi5IroW— Z kortu - informacje tenisowe (@z_kortu) June 26, 2026