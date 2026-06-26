Wimbledon i Iga Świątek na starcie. Z kim zagrają Polacy w Londynie?

Z kim zagra Iga Świątek na trawie

Iga Świątek jest rozstawiona z numerem trzecim w tegorocznej edycji Wimbledonu. Jej pierwszą rywalką będzie Taylor Townsend, która zajmuje 81. pozycję w rankingu WTA. Trzydziestoletnia Amerykanka w całej swojej karierze nigdy nie przebrnęła drugiej rundy na londyńskich kortach. W kolejnej fazie turnieju reprezentantka Polski może spotkać się z doświadczoną Karoliną Pliskovą lub młodą Terezą Valentową. Co niezwykle ciekawe, w tej samej połówce drabinki znalazła się powracająca do rywalizacji Serena Williams.

Sporo szczęścia w piątkowym losowaniu miała Maja Chwalińska. Polka, po dotarciu do finału w Paryżu, otrzymała dziką kartę i dwudziesty numer rozstawienia. Jej pierwszą rywalką na londyńskiej trawie będzie notowana na 161. miejscu Mananchaya Sawangkaew. Tajka musiała walczyć o udział w turnieju głównym poprzez trzystopniowe kwalifikacje. W razie zwycięstwa Polka zmierzy się z Alycią Parks lub grającą z dziką kartą Alicią Dudeney.

Jakie wyzwania czekają pozostałych Polaków?

Najtrudniejsze zadanie organizatorzy wylosowali dla zajmującej 58. pozycję na świecie Magdy Linette. Trzydziestoczteroletnia poznanianka zagra z rozstawioną z numerem piątym Mirrą Andriejewą. Z rosyjską ćwierćfinalistką ubiegłorocznego Wimbledonu polka ma niekorzystny bilans spotkań, wynoszący jedno zwycięstwo i trzy porażki. Magdalena Fręch spotka się natomiast z grającą z numerem dziewiętnastym Anną Kalinską, z którą wygrała dwa z trzech dotychczasowych pojedynków.

Na londyńskich kortach zobaczymy również dwóch reprezentantów w drabince męskiej. Hubert Hurkacz zmierzy się z Casperem Ruudem, który mimo jedenastego numeru rozstawienia nie błyszczy na kortach trawiastych i w Londynie nigdy nie przeszedł drugiej rundy. Kamil Majchrzak, po zwycięstwie w holenderskim turnieju w 's-Hertogenbosch, spróbuje wziąć rewanż na Alejandro Tabilo za porażkę we French Open. Zmagania w pierwszej rundzie rozpoczną się w poniedziałek i wtorek, a finały zaplanowano odpowiednio na 11 i 12 lipca.