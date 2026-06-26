Szybka powtórka z podstawówki. Wiesz, ile to jest 72+7×7−7×5=?

Mózg, podobnie jak mięśnie, wymaga regularnego treningu, a łamigłówki matematyczne to doskonały sposób na utrzymanie go w doskonałej kondycji.

Codzienne wyzwania umysłowe znacząco poprawiają pamięć, koncentrację i zdolność logicznego myślenia.

Sprawdź swoją sprawność umysłową, rozwiązując to proste działanie z podstawówki - czy znasz prawidłowy wynik bez kalkulatora?

Nasz mózg wymaga systematycznego treningu, podobnie jak ciało potrzebuje ruchu, aby zachować dobrą formę. Regularne pobudzanie umysłu wpływa korzystnie na pamięć, zdolność skupienia oraz umiejętność logicznego analizowania sytuacji. Im częściej podejmujemy zadania wymagające myślenia, tym sprawniej radzimy sobie z przyswajaniem wiedzy i rozwiązywaniem codziennych problemów. Świetnym sposobem na aktywizację mózgu są matematyczne zagadki i łamigłówki. Ich rozwiązywanie wymaga koncentracji, dostrzegania zależności oraz szukania właściwych odpowiedzi. Tego rodzaju ćwiczenia angażują wiele procesów poznawczych, dzięki czemu skutecznie stymulują pracę umysłu. Regularny kontakt z takimi zadaniami może wspierać pamięć, poprawiać koncentrację i rozwijać zdolność logicznego myślenia.

Czy matematyka powinna być na maturze? - Plac Zabaw, odc 18

Ile to jest 72+7×7−7×5=? Rusz głową i oblicz bez pomocy kalkulatora

Nie potrzeba specjalnych umiejętności ani kosztownych materiałów, aby rozpocząć trening umysłu. Już kilka minut dziennie poświęconych na rozwiązanie ciekawego zadania może przynieść wymierne korzyści. To forma aktywności odpowiednia dla osób w każdym wieku - od najmłodszych po seniorów. Wiecie już, jaki jest wynik działania 72+7×7−7×5=? Jeśli nie, poniżej znajdziecie rozwiązanie krok po kroku.

Ile to jest 72+7×7−7×5=? - rozwiązanie krok po kroku

Obliczamy zgodnie z kolejnością wykonywania działań - najpierw mnożenie, potem dodawanie i odejmowanie.

Krok 1: Obliczamy mnożenia:

7 × 7 = 49

7 × 5 = 35

Otrzymujemy:

72 + 49 − 35

Krok 2: Wykonujemy dodawanie:

72 + 49 = 121

Mamy więc:

121 − 35

Krok 3: Wykonujemy odejmowanie:

121 − 35 = 86

Odpowiedź:

72 + 7 × 7 − 7 × 5 = 86

Udało wam się podać poprawny wynik bez użycia kalkulatora? Jeśli tak, należą wam się gratulacje.