Nowy sezon serialu "Ranczo". Królikowski jednak w obsadzie! To syn Rafała

Jedenasta odsłona telewizyjnego hitu pod tytułem "Ranczo. Zemsta wiedźm" zadebiutuje na ekranach już w najbliższej jesiennej ramówce. Wojciech Adamczyk odpowiedzialny za reżyserię zadeklarował stanowczo, że mimo śmierci uwielbianych członków ekipy nie zdecyduje się na uśmiercenie ich serialowych alter ego. Mowa tu oczywiście o nieodżałowanych Franciszku Pieczce oraz Pawle Królikowskim. Zagadką pozostaje ciągle sposób wytłumaczenia braku Kusego w scenariuszu. Pewne jest natomiast to, że słynne nazwisko nie zniknie z telewizyjnych ekranów i wcale nie będzie to zasługa komputerowych algorytmów. Angaż w produkcji otrzymał właśnie krewny zmarłego artysty, Michał Królikowski, będący synem znanego z wielu ról Rafała.

Kogo w serialu "Ranczo" zagra Michał Królikowski?

Młody artysta wcieli się w "Ranczu" w pracownika Służby Ochrony Państwa. Jego głównym zadaniem fabularnym będzie zapewnienie bezpieczeństwa prezydentowi Pawłowi Koziołowi, w którego niezmiennie wciela się Cezary Żak. Na planie najnowszych odcinków telewizyjnego przeboju w mundurach formacji ochronnej pojawią się również inni aktorzy znani ze szklanego ekranu. Widzowie zobaczą Natalię Gadomską kojarzoną z postacią Wioletty Białuski w "Na Wspólnej" oraz Janusza Onufrowicza grającego Grzegorza w "M jak miłość". Skład uzupełni Adrian Zaremba, który wcześniej dał się poznać jako Tomek w "Dziewczynach ze Lwowa".

Kariera Michała Królikowskiego. Bratanek Pawła Królikowskiego to rozchwytywany aktor

Dwudziestopięciolatek należy do najmłodszego pokolenia artystów i udziela się w bardzo wielu różnych formatach, obejmujących kino, telewizję, teatr oraz dubbing. Rodzina artysty obfituje w znane osobistości ze świata show-biznesu, ponieważ jego ojcem jest Rafał Królikowski, kuzynem Antoni, a zmarłym wujkiem był gwiazdor poprzednich sezonów hitu TVP. Początkowe plany zawodowe młodzieńca skupiały się na piłce nożnej. Zew krwi okazał się jednak silniejszy i prawdziwe powołanie odkrył podczas licealnych lat, gdy wcielił się w postać Winicjusza w szkolnym przedstawieniu na podstawie "Quo Vadis".

Obecnie Michał Królikowski uczy się na Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. Ukończył również Ognisko Teatralne przy Teatrze Ochota i brał udział w profesjonalnych warsztatach prowadzonych przez Dorotę Zięciowską oraz Zbigniewa Kaletę.

Przed kamerami zadebiutował w produkcji "20 40 20" cztery lata temu. Od tamtego czasu regularnie gości w obsadach popularnych telenowel, takich jak "Na Wspólnej", "Na dobre i na złe", "Na sygnale" czy "Leśniczówka". Wystąpił ponadto jako Bożydar Pysior w kryminale "Śleboda" i użyczył swojego głosu w polskiej wersji językowej superbohaterskiego hitu "Spider-Man: Poprzez multiwersum".

Wątki Kusego i Japycza w nowym sezonie "Rancza"

Ekipa scenarzystów nadal trzyma w tajemnicy pomysły na poprowadzenie historii postaci, których odtwórcy odeszli w minionych latach. Problem ten dotyka nie tylko uwielbianego Kusego, ale również Stacha Japycza granego przez Franciszka Pieczkę oraz Jerry'ego Smitha odgrywanego przez Jeffa Butchera. Osoby odpowiedzialne za produkcję uspokajają jednak fanów i zaznaczają, że bohaterowie ci nie znikną całkowicie z uniwersum.

Według doniesień "Super Expressu" obsadę zasilił Daniel Olbrychski w zupełnie nowej roli Ignacego Japycza. Zagra on kuzyna Jana oraz Stanisława, którego dotychczasowa nieobecność w Wilkowyjach będzie wytłumaczona całkowitym brakiem kontaktu z resztą rodziny. Dziennik zaprasza również do zapoznania się z ekskluzywnymi materiałami, w których producentka telewizyjnego hitu dzieli się największymi sekretami wprost z planu zdjęciowego.

Zobacz koniecznie: Tylko u nas! Producentka "Rancza" zdradza największe tajemnice z planu nowego sezonu

Sonda Cieszycie się, że "Ranczo" wraca? Tak, czekałem/czekałam na to od lat! Nie, bez Kusego i Japycza nie ma to sensu Nie mam zdania

Ranczo. Prezydent Kozioł i premier Czerepach pierwszy raz razem na planie! Na ten duet wszyscy czekali