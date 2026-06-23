Znamy ulubieńców z "Love is Blind: Polska". Widzowie wskazali swoich faworytów

Zasady programu "Love is Blind". Na czym polega miłosny eksperyment?

Program telewizyjny "Love is Blind" weryfikuje szanse na zbudowanie głębokiej relacji romantycznej bez znajomości wyglądu potencjalnego partnera. Osoby biorące udział w formacie przebywają w całkowicie odosobnionych kabinach, skupiając się wyłącznie na konwersacjach i tworzeniu mentalnego porozumienia. Kontakt wzrokowy staje się możliwy dopiero w momencie, gdy uczestnicy zadecydują się na oficjalne zaręczyny.

Kluczowym wyzwaniem dla świeżo upieczonych narzeczonych okazuje się późniejsza konfrontacja z trudami codzienności. Zakochani muszą zmierzyć się ze wspólnym mieszkaniem, podziałem obowiązków domowych oraz pierwszymi reakcjami rodziny i znajomych. Wszystkie te trudne doświadczenia weryfikuje ostateczna ceremonia ślubna, na której zapada wiążąca decyzja o zawarciu małżeństwa lub rozstaniu. Amerykański projekt zyskał gigantyczną popularność, co zaowocowało edycjami w Brazylii, Szwecji oraz Japonii.

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Polska edycja "Love is Blind" na platformie Netflix

Rodzima wersja globalnego hitu platformy Netflix trafiła do widzów w maju 2026 roku. Mechanizm poszukiwania partnera pozostał tu niezmieniony i całkowicie ignoruje atrakcyjność fizyczną. Polscy single poznają się wyłącznie poprzez rozmowy przez cienką ścianę, a bezpośrednie spotkanie następuje dopiero po ewentualnych oświadczynach.

Następnie relacja bardzo szybko wkracza w kolejny etap. Świeżo zaręczeni bohaterowie wyjeżdżają na wspólny urlop, zaczynają ze sobą mieszkać i odbywają spotkania z najbliższymi. Cała dynamika wydarzeń prowadzi prosto przed ołtarz, gdzie uczestnicy muszą podjąć kluczową decyzję dotyczącą swojej życiowej przyszłości.

Twórcy nie udostępnili dotąd oficjalnych informacji o powstaniu kolejnych sezonów reality show.

Kamil Uno zwycięzcą w męskim zestawieniu. Kto walczył o sympatię widzów "Love is Blind: Polska"?

Pod koniec maja 2026 roku udostępniliśmy czytelnikom dedykowaną ankietę, pozwalającą miłośnikom formatu wytypować swoich faworytów spośród obsady show. Głosujący mieli do dyspozycji przygotowane zestawienie panów.

MP,

Krzysiek,

Kamil,

Damian,

Jacek,

Filip,

Inna osoba (wskazywana w komentarzach).

Wyniki głosowania pokazały spore rozbieżności w gustach odbiorców, którzy nie potrafili wyłonić jednoznacznego faworyta. Ostatecznie minimalną przewagą głosów triumfował Kamil Uno, zdobywając tytuł najbardziej lubianego uczestnika polskiej edycji netfliksowego hitu.

Daria deklasuje rywalki. Widzowie "Love is Blind: Polska" byli jednomyślni

Nasza redakcja umożliwiła czytelnikom również wskazanie najsympatyczniejszej bohaterki tego miłosnego eksperymentu. Na liście nominowanych znalazło się sześć kandydatek oraz jedna opcja otwarta:

Julia,

Julita,

Daria,

Malika,

Kinga,

Marta,

Inna uczestniczka (wskazywana w komentarzach pod tekstem).

W tej konkretnej kategorii głosujący wykazali się zdecydowaną jednomyślnością. Zgromadzając ponad pięciokrotnie wyższe poparcie niż rywalka z drugiego miejsca, niekwestionowaną zwyciężczynią rankingu i ulubienicą publiczności została Daria.