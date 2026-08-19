Znamy ceny biletów na "Taniec z Gwiazdami". Tyle widzowie zapłacą za wejście na próbę i odcinek na żywo

Nowości i zmiany w jury "Tańca z Gwiazdami 19"

Trzydziesta druga polska edycja „Tańca z Gwiazdami” zadebiutuje na ekranach 6 września 2026 roku, a zwycięzcę poznamy u progu zimy, w listopadzie. Jesienny format przyniesie widzom dwanaście odcinków. Edward Miszczak zapowiada, że w programie pojawią się świeże pomysły oraz odcinki tematyczne.

Spora część emocji widzów koncentruje się na zmianach personalnych. Z posadą jurorki pożegnała się Ewa Kasprzyk. Mówi się, że jej miejsce może zająć Julia Wieniawa, która niedawno rozstała się z „Mam Talent!”. Sporo kontrowersji wzbudziły również niespodziewane zwolnienia w orkiestrze programu, z którą w trybie natychmiastowym pożegnało się kilku muzyków.

Oto lista par, które powalczą o Kryształową Kulę w 32. polskiej edycji programu:

Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz Piotr „Guma” Gumulec i Julia Suryś-Stromecka Helena Englert i Roman Osadchiy Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna Monika Borzym i Michał Kassin Dominik Rupiński i Estelle François Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko Matteo Brunetti i Izabela Skierska Kaeyra i Kacper Rutka Dominik Smaruj i Magda Tarnowska Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz

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Bilety na "Taniec z Gwiazdami 2026". Tyle kosztuje wejście na próby i odcinki na żywo

Zgodnie z tradycją, stacja Polsat przygotowała dla fanów pulę biletów. Kupując wejściówkę, można uczestniczyć w próbie generalnej, jak i podziwiać taneczne zmagania w trakcie emisji na żywo.

Za wejście na próbę generalną trzeba zapłacić od 158 zł za osobę, przy czym bilet na próbę przed odcinkiem finałowym to koszt od 210 zł.

Oto cennik za wejście na poszczególne odcinki na żywo:

6.09.2026 - od 316,20 zł;

13.09.2026 - od 316,20 zł;

20.09.2026 - od 316,20 zł;

27.09.2026 - od 316,20 zł;

4.10.2026 - od 316,20 zł;

11.10.2026 - od 316,20 zł;

18.10.2026 - od 316,20 zł;

25.10.2026 - od 316,20 zł;

1.11.2026 - od 316,20 zł;

8.11.2026 - od 316,20 zł;

15.11.2026 - od 316,20 zł;

22.11.2026 - od 421,60 zł.

Warto zaznaczyć, że miejsca na widowni są nienumerowane i zlokalizowano je na balkonie. Do ceny biletu należy doliczyć jeszcze opłatę serwisową w wysokości 21,60 zł.

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