Ten prosty sposób przyspieszy dojrzewanie pomidorów. Wystarczy jeden przedmiot z kuchni

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-08-19 8:26

Sierpień i wrzesień to czas intensywnego dojrzewania pomidorów. Czasem jednak owoce pozostają zielone, najczęściej z powodu niedoboru słońca. Problem ten często dotyczy upraw doniczkowych. Istnieje prosty, darmowy trik na skuteczne doświetlenie krzaczków.

Krzak pomidorów w doniczce na balkonie z ekranem z folii aluminiowej. O triku na uprawę przeczytasz w Eska.
Autor: Wygenerowane przez AI
  • Niedojrzewające pomidory to częsta bolączka ogrodników, zazwyczaj spowodowana brakiem odpowiedniej ilości światła słonecznego.
  • Dzięki prostemu, domowemu sposobowi można z łatwością przyspieszyć dojrzewanie warzyw bez inwestowania w sprzęt.
  • Kawałek folii aluminiowej wystarczy, aby pomidory nabrały czerwonego koloru już po kilku dniach.
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Brak słońca opóźnia dojrzewanie pomidorów

Coraz więcej osób decyduje się na uprawę pomidorów. Rośliny te goszczą nie tylko w przydomowych ogrodach, ale też na tarasach i balkonach. W przypadku upraw w pojemnikach eksperci radzą wybierać odmiany karłowe i koktajlowe, m.in. Bajaję, Vilmę czy Maskotkę.

Hodowcy nierzadko zmagają się z problemem zbyt wolnego dojrzewania owoców. Pomidory pozostają zielone, a czasem nawet zaczynają chorować i ulegać gniciu. Główną przyczyną jest zwykle deficyt światła słonecznego. Do optymalnego wzrostu rośliny te potrzebują około ośmiu godzin nasłonecznienia dziennie. Należy jednak pamiętać, by chronić krzaczki przed oparzeniami w trakcie silnych upałów.

Folia aluminiowa przyspiesza dojrzewanie pomidorów. Efekty widać po 2 dniach

Jeżeli promieni słonecznych jest za mało, warto zastosować domową metodę doświetlania pomidorów. Trik ten jest szczególnie polecany przy uprawie w doniczkach. Nie trzeba inwestować w lampy czy specjalne maty. Wystarczy przygotować 50-centymetrowy kawałek zwykłej folii aluminiowej. Jej końce nawijamy na dwa patyczki do szaszłyków, a następnie wbijamy w ziemię. Należy zwrócić uwagę, aby błyszcząca strona folii była skierowana w stronę rośliny i słońca. Inną opcją jest rozłożenie folii wokół krzaczka w celu odbijania prostopadłego światła.

Błyszcząca folia skutecznie odbija promienie, doświetlając pomidory i stymulując ich dojrzewanie. Metoda ta jest w pełni bezpieczna dla doniczkowych upraw. Trzeba jednak z niej zrezygnować w dni z bardzo silnym nasłonecznieniem i upałami, by uniknąć poparzenia owoców i liści.

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