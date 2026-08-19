Ważne wieści przed meczem Igi Świątek! Kibice wreszcie mogą odetchnąć

Iga Świątek zmierzy się dzisiaj w 1/8 finału turnieju WTA 1000 w Cincinnati z reprezentantką Francji, Diane Parry.

Harmonogram spotkań na środę, 19 sierpnia, został podany przez organizatorów naprawdę późno.

Godzinę rozpoczęcia starcia Polki ogłoszono kilkanaście godzin przed wejściem zawodniczek na kort.

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Iga Świątek zagra z Diane Parry w 1/8 finału WTA Cincinnati. Organizatorzy wreszcie podali godzinę

Po pokonaniu rozstawionej z numerem "29" Marii Sakkari (4:6, 6:1, 6:1), Iga Świątek jest już w 1/8 finału turnieju w Cincinnati, gdzie broni wywalczonego przed rokiem tytułu. Jej kolejną rywalką będzie notowana na 66. miejscu w zestawieniu WTA Diane Parry. Obie panie grały ze sobą tylko raz – podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu. Ówczesna liderka światowego rankingu wygrała wtedy bardzo pewnie, tracąc zaledwie dwa gemy (6:1, 6:1).

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Plan Polki na mecz z Sakkari opierał się na wywieraniu ciągłej presji, co po trudnym początku przyniosło oczekiwany rezultat. Podobnego scenariusza można się spodziewać w starciu z Francuzką. Mimo niższej pozycji w rankingu, Parry radzi sobie w Cincinnati bardzo dobrze. W drodze do 1/8 finału pokonała już Caroline Dolehide (6:4, 7:6), rozstawioną z "21" Elise Mertens (2:6, 6:2, 6:2) oraz Lois Boisson (4:6, 6:4, 6:3).

O północy z wtorku na środę polskiego czasu, organizatorzy w końcu opublikowali pełny plan gier. Spotkanie Igi Świątek z Diane Parry zaplanowano jako pierwsze – rozpocznie się o 17:00 naszego czasu (11:00 czasu lokalnego). Zawodniczki późno dowiedziały się, że będą musiały rozpocząć rywalizację stosunkowo wcześnie rano. Dla sympatyków polskiej tenisistki to jednak doskonała informacja, nie tylko ze względu na przystępną i pewną porę, ale i prognozy pogody, które zapowiadają kolejne ulewy w dalszej części dnia.

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Czy mecze w Cincinnati ponownie będą przerywane przez deszcz?

Według synoptyków, ryzyko opadów deszczu w Cincinnati wzrośnie znacząco po 14:00 czasu lokalnego, a opady mają być najbardziej intensywne wieczorem. Nie są to dobre wieści, biorąc pod uwagę wypchany plan dnia z wszystkimi meczami 1/8 finału zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Jednakże z wczesną godziną meczu, Świątek i Parry powinny zdołać zakończyć spotkanie przed nadejściem opadów.

Tegoroczna edycja turnieju jest zresztą mocno storpedowana przez ulewy, o czym przekonała się m.in. Maja Chwalińska. Jej pojedynek trzeciej rundy z Dianą Sznajder został przerwany przy wyniku 2:6, 4:1 (40-15) w drugim secie. Rosjanka ostatecznie odrobiła straty i zwyciężyła 2:6, 6:7, rewanżując się za porażkę na kortach Rolanda Garrosa.

Również Magdalena Fręch odczuła skutki kapryśnej amerykańskiej aury. Jej niezwykle zacięty i przerywany przez deszcz bój z Jeleną Rybakiną ostatecznie zakończył się zwycięstwem drugiej rakiety świata 4:6, 6:7. Tym samym, jeśli Iga Świątek pokona Diane Parry, w ćwierćfinale zmierzy się z triumfatorką spotkania Diana Sznajder – Jelena Rybakina.

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