Kiedyś każdy miał ciocię o tym imieniu. W 2025 roku otrzymało je zaledwie 18 dziewczynek

Mimo powrotu mody na imiona naszych babć, niektóre tradycyjne formy nie cieszą się dziś popularnością.

Jedno z dawniej niezwykle cenionych imion żeńskich, oznaczające "spokój", w 2025 roku zostało nadane zaledwie 18 dziewczynkom.

Sprawdź, piękne znaczenie i pochodzenie tego imienia, które jeszcze kilka dekad temu cieszyło się ogromną popularnością.

Dostępne statystyki bazy PESEL jasno wskazują, iż w Polsce największą popularnością od lat cieszą się imiona tradycyjne. Nic więc dziwnego, że w rankingu popularności od lat na miejscu pierwszym znajduje się imię Anna. W ostatnich latach zainteresowanie formami mocno zakorzenionymi w tradycji jest niezwykle widoczne. Jednak nie wszystkie imiona wróciły do łask. Tak jest w przypadku imienia Halina, które niegdyś było niezwykle popularne. Współcześni rodzice, zdaje się, o nim zupełnie zapomnieli.

Halina - pochodzenie i znaczenie imienia

Pochodzenie imienia Halina nie jest do końca jednoznaczne. Najczęściej wskazuje się na greckie korzenie i związek z imieniem Galene, oznaczającym "spokój", "ciszę" lub "pogodę". W polskiej tradycji imię przyjęło formę Halina i z czasem mocno zadomowiło się w naszym języku. Niektórzy badacze łączą je również z greckim słowem odnoszącym się do spokojnego, łagodnego morza. Znaczenie imienia Halina najczęściej interpretuje się jako "spokojna", "łagodna" czy "pogodna". W tradycyjnych opisach Halina przedstawiana jest jako osoba zdecydowana, odpowiedzialna i przywiązana do bliskich. Potrafi zachować zimną krew, kiedy sytuacja robi się nerwowa, a jednocześnie nie brakuje jej serdeczności. To połączenie stanowczości i ciepła może być jednym z powodów, dla których imię przez lata cieszyło się sympatią.

Oryginalne imiona dzieci polskich gwiazd. "Zaszalał" nie tylko Michał Wiśniewski

Popularność imienia Halina w Polsce

Największą popularnością Halina cieszyła się w Polsce przede wszystkim w okresie powojennym oraz czasach PRL-u. Według rejestru danych PESEL obecnie w kraju żyje 226 656 kobiet, które noszą to imię jako pierwsze, co plasuje je na 28. pozycji wśród najpopularniejszych form żeńskich w kraju. Niestety, mimo wzrostu popularności imion tradycyjnych, Halina nie zyskała wielkiego uznania w oczach współczesnych rodziców i w 2025 roku otrzymało je zaledwie 18 dziewczynek. Była to zarazem najniższa liczba nadań w ostatnim dziesięcioleciu.

11