Zdrowie zaczyna się na talerzu. Suempol na Power Food Festival zainspiruje do odkrywania smaku ryb

Historia Suempolu rozpoczęła się w Bielsku Podlaskim, gdzie do dziś znajduje się główna siedziba firmy oraz zakład produkcyjny. Przedsiębiorstwo od początku swojej działalności związane było z branżą ryb i owoców morza, stopniowo rozwijając swoje kompetencje oraz poszerzając ofertę.

Początkowo działalność firmy koncentrowała się na przetwórstwie krewetek. Z czasem jednak najważniejszym produktem w portfolio marki stał się łosoś. W latach 90. Suempol jako pierwsza firma w Polsce rozpoczął dostawy plastrowanego łososia wędzonego, odpowiadając na rosnące zainteresowanie konsumentów wygodnymi i wysokiej jakości produktami rybnymi.

Dzisiaj Suempol jest jednym z największych przetwórców łososia na świecie. Produkty marki można znaleźć w najpopularniejszych sieciach handlowych w Polsce, a także na kilkudziesięciu rynkach zagranicznych. Rozwój firmy pokazuje, że polska marka może z powodzeniem konkurować globalnie, zachowując jednocześnie swoje lokalne korzenie.

Autor: Suempol/ Materiały prasowe

Ryby w nowoczesnej odsłonie

Współczesna kuchnia coraz częściej stawia na prostotę, różnorodność i produkty, które pozwalają szybko przygotować pełnowartościowy posiłek. Suempol udowadnia, że ryby mogą być łatwym sposobem na urozmaicenie codziennego menu.

Oferta firmy to znacznie więcej niż klasyczny łosoś wędzony. W portfolio marki znajdują się między innymi ryby wędzone na zimno i na gorąco, ryby pieczone, kremy rybne, dania gotowe, świeże ryby oraz owoce morza. Tak szeroki wybór pozwala dopasować produkty do różnych kulinarnych potrzeb – od szybkiego śniadania po bardziej rozbudowany obiad czy kolację.

Łosoś może być bazą wielu prostych dań: kanapek, sałatek, makaronów, pożywnych bowlów czy lekkich przekąsek. Sprawdza się także podczas spotkań ze znajomymi i rodzinnych posiłków, a jego uniwersalność pozwala eksperymentować z różnymi smakami i sposobami przygotowania.

Suempol pokazuje, że ryby nie muszą być produktem wybieranym wyłącznie od święta. Mogą na stałe zagościć w codziennej diecie jako wartościowy i wygodny składnik wielu potraw.

Autor: Suempol/ Materiały prasowe

Doświadczenie, odpowiedzialność i pasja do ryb

Za sukcesem Suempolu stoi nie tylko wieloletnia historia, ale także konsekwentnie rozwijane wartości. Jako międzynarodowa Grupa Suempol firma działa wspólnie z markami Norfisk, Suempol Norge, Marcel Baey, Copernus oraz Van Biesen & Pieters, dzięki czemu stale rozwija swoją ofertę gatunkową i produktową.

Mimo globalnego zasięgu Suempol pozostaje mocno związany z polskimi korzeniami. Firma od początku działalności opiera się na wartościach takich jak odpowiedzialność, zaufanie, dbałość o szczegóły oraz pasja do tworzenia wysokiej jakości produktów.

To właśnie połączenie doświadczenia i innowacyjnego podejścia pozwala marce odpowiadać na zmieniające się potrzeby konsumentów. Coraz więcej osób zwraca uwagę na jakość wybieranej żywności i szuka produktów, które wpisują się w zdrowy, aktywny styl życia.

Autor: Suempol/ Materiały prasowe

Suempol na Power Food Festival

W tym roku produkty Suempol będzie można poznać także podczas Power Food Festival – wyjątkowego wydarzenia organizowanego przez Radio Eska, które łączy świat sportu, zdrowego odżywiania i rodzinnej rozrywki.

Festiwal odbędzie się podczas trzech weekendów: 29–30 sierpnia, 5–6 września oraz 12–13 września w polskich miastach. Uczestnicy będą mogli korzystać z różnorodnych stref tematycznych, brać udział w zawodach sportowych, warsztatach kulinarnych oraz licznych atrakcjach dla całych rodzin.

Hasło wydarzenia "Jedz zdrowo. Trenuj mocno. Żyj fit." podkreśla ideę, która łączy aktywność fizyczną z wartościową dietą i świadomym stylem życia. W strefie Suempol nie zabraknie łososia w roli głównej – świeżych, smacznych i pełnych wartości odżywczych propozycji przygotowanych z myślą o uczestnikach festiwalu.

Na odwiedzających czekać będą także warsztaty kulinarne, podczas których będzie można poznać nowe sposoby przygotowania rybnych dań, a także konkursy, zabawy i atrakcje dla całej rodziny.

Suempol od lat pokazuje, że ryby mogą być ważnym elementem codziennego, zdrowego i pełnego smaku menu. Najlepszą okazją, by przekonać się o tym osobiście, będzie tegoroczny Power Food Festival. Warto wziąć udział w tym wydarzeniu i wspólnie odkrywać, że zdrowy styl życia może być pełen smaku.

Tekst sponsorowany