Nel z "W pustyni i w puszczy" została mamą. Karolina Sawka urodziła, a radosną nowinę przekazał szczęśliwy tata

Nel z "Pustyni i w puszczy" powitała na świecie pierwsze dziecko

Dla Karoliny Sawki, która przed laty zdobyła serca Polaków jako urocza Nel z produkcji "W pustyni i w puszczy", rozpoczął się właśnie nowy, niezwykle ekscytujący etap. 34-letnia gwiazda po raz pierwszy w życiu została mamą! Co interesujące, informacja o narodzinach nie pojawiła się bezpośrednio na jej profilach w mediach społecznościowych. O przyjściu na świat pociechy poinformował dumny tata, Mateusz Rzeźniczak, który udostępnił w sieci rozczulające ujęcie z noworodkiem.

Aktorka jeszcze niedawno chętnie prezentowała w sieci zdjęcia ze sporym brzuszkiem. Radosną nowinę o powiększeniu rodziny przekazała fanom w marcu tego roku, kiedy pochwaliła się ujęciami z sesji brzuszkowej. Zresztą temat rodzicielstwa już wcześniej pojawiał się w publicznych wypowiedziach zakochanych.

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Tuż przed rozwiązaniem Karolina Sawka zdążyła jeszcze wrzucić na swoje konto na Instagramie kadry w ciąży. Jak się jednak okazuje, długo oczekiwane maleństwo jest już z rodzicami. Mateusz Rzeźniczak zaprezentował zdjęcie, na którym czule przytula dziecko do nagiego torsu. Twarz pociechy nie została jednak pokazana, a świeżo upieczony ojciec oszczędził fanom szczegółów z sali porodowej. Zamiast opisu aktor użył jedynie trzech wymownych ikon: niemowlaka, serduszka i głowy lwa.

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Fani pospieszyli z życzeniami dla rodziny

Mimo że sama aktorka wstrzymała się od oficjalnych komunikatów, jej obserwatorzy błyskawicznie odkryli, że rodzina jest już w komplecie. Para, która powiedziała sobie "tak" w czerwcu 2024 roku, powitała na świecie swojego pierwszego potomka. W komentarzach pod zdjęciem szybko zaroiło się od ciepłych słów.

"O wow! Gratulacje dla Was Kochani", "Kochane chłopaki", "Gratki! Pasuje Ci!", "Jaki już duży" - czytamy w sieci.

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