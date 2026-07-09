Zmarła Marianna Wojtoń. Matka aktorki znanej z "Rancza" miała 101 lat

Z życiem pożegnała się Marianna Wojtoń, której ostatnim domem przez 11 lat była placówka w podwarszawskim Skolimowie. Matka aktorki Anny Wojton odeszła 30 czerwca 2026 roku. Jeszcze niedawno sędziwa pensjonariuszka przyjmowała urodzinowe życzenia od samego burmistrza Konstancina. Smutną nowinę o jej śmierci przekazał Dom Artystów Weteranów w Skolimowie.

Z głębokim smutkiem żegnamy Panią Mariannę Wojtoń, wieloletnią mieszkankę Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie, która odeszła 30 czerwca 2026 roku w wieku 101 lat.

Przedstawiciele skolimowskiego domu opieki przypomnieli we wpisie na Facebooku niezwykłe losy Marianny Wojtoń, która za swoje zasługi otrzymała Złoty Krzyż Zasługi. Urodzona w Busku-Zdroju, jako 16-latka trafiła po wybuchu wojny na przymusowe roboty do Niemiec. Odważnej dziewczynie udało się jednak zbiec z transportu. Ze względu na ryzyko utraty życia nie mogła wrócić do rodzinnego miasta, dlatego pod koniec 1941 roku wstąpiła w szeregi Batalionów Chłopskich. Tam do początku 1945 roku walczyła w obronie ojczyzny, narażając siebie i najbliższych. Po wojnie jej nowym domem stał się Kraków, gdzie skończyła studia i przez cztery dekady była zatrudniona w Krakowskich Zakładach Melioracyjno-Wodocięgowych.

Czytaj także: Nie żyje Bonnie Tyler. Tak wyglądała na ostatnich zdjęciach

Przez ostatnich jedenaście lat Pani Marianna była mieszkanką naszego Domu. Zapamiętamy Ją jako osobę niezwykle pogodną, życzliwą i pełną wewnętrznej siły. Swoją obecnością wzbogacała naszą społeczność, a Jej życiorys pozostanie dla nas świadectwem odwagi, patriotyzmu i wytrwałości.Pani Marianna pozostawiła córkę Annę - cenioną aktorkę filmową i teatralną - oraz wnuka.Rodzinie i Bliskim składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Nie przegap: Z ostatniej chwili! Nie żyje słynny dziennikarz TVP! "Niechaj ci do snu nucą chóry niebian"

Córka zmarłej, Anna Wojton, to ceniona polska aktorka, która w swoim dorobku ma wiele charakterystycznych ról telewizyjnych i kinowych. Zmieniła swoje nazwisko, rezygnując z litery "ń". Widzowie kojarzą ją przede wszystkim jako Myćkową z popularnego serialu "Ranczo". Pojawiała się także w innych chętnie oglądanych produkcjach. Mogliśmy oglądać ją w "M jak miłość" jako Mariannę Kaszubek, w "Klanie" zagrała Mariolę Kaczorek-Deptułę, a w "Na dobre i na złe" wcielała się w postać Lewickiej. Całej rodzinie, a w szczególności pani Annie, przekazujemy wyrazy szczerego współczucia z powodu straty matki.

Czytaj także: Tragiczna wiadomość! Zmarł nagle 28-letni dziennikarz! Nazywali go polskim Jimem Morrisonem

Poruszające słowa księdza na pogrzebie Stanisławy Celińskiej