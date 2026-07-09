Cracovia wygrywa sparing z FK Pardubice. Czołowy zawodnik opuścił zgrupowanie

Zwycięski sparing Cracovii w Austrii

Krakowski zespół nie zwalnia tempa w przygotowaniach do nowego sezonu ekstraklasy. W austriackim Eberstalzell polska drużyna pokonała czeskie FK Pardubice wynikiem 2:0. Dobra dyspozycja na boisku jest kluczowa przed zbliżającym się wielkimi krokami rozpoczęciem rozgrywek ligowych.

Bramki dla polskiej ekipy zdobyli Ajdin Hasic w dziesiątej minucie oraz Mateusz Klich w dwudziestej piątej minucie spotkania. W rywalizacji z ósmą drużyną ubiegłego sezonu czeskiej ekstraklasy nie wystąpił Oskar Wójcik. Ten 23-letni obrońca opuścił zgrupowanie i wyjechał na specjalistyczne testy medyczne przed planowanym transferem do niemieckiego Werderu Brema.

Kiedy rozpoczną się zmagania ligowe?

Krakowski klub zakończy swoje letnie zgrupowanie w austriackim Ampflwang im Hausruckwald już jutro. Starcie z czeskim zespołem było trzecim meczem kontrolnym w obecnym okresie przygotowawczym. W miniony piątek krakowianie ulegli 1:2 cypryjskiemu Pafos FC, natomiast w poniedziałek odnieśli cenne zwycięstwo 3:1 nad tureckim zespołem Basaksehir Stambuł FK.

Po powrocie do Polski kibiców czekają wyjątkowe piłkarskie emocje i ważne rocznice. Dziewiętnastego lipca rozegrany zostanie jubileuszowy mecz z okazji 120-lecia klubu, w którym rywalem będzie Sevilla FC. W pierwszej kolejce nowego sezonu, zaplanowanej na 25 lipca, Cracovia zmierzy się na wyjeździe z drużyną Lecha Poznań.