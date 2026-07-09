Oszustwo w Jeleniej Górze. Monterzy fotowoltaiki doprowadzili klientkę do straty blisko 40 tysięcy złotych

Policjanci z Jeleniej Góry ustalili sprawców oszustw

Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze zebrali materiał dowodowy pozwalający na pociągnięcie do odpowiedzialności sprawców oszustw. Działania operacyjne oraz dokładna analiza zgromadzonych informacji doprowadziły do zidentyfikowania trzech mężczyzn. Są to 24-letni mieszkańcy Jeleniej Góry, którzy usłyszeli łącznie 18 zarzutów dotyczących ich przestępczej działalności. Mundurowi szczegółowo rozliczyli podejrzanych z czynów, których ofiarą padła jedna z mieszkanek miejscowości.

Wykorzystali dostęp do komputera podczas prac montażowych

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że podejrzani działali w okresie od 20 listopada 2024 roku do 13 lutego 2025 roku. W tym czasie mężczyźni wykonywali u pokrzywdzonej prace związane z montażem instalacji fotowoltaicznej oraz pomagali jej przy pracach w ogrodzie. Wykorzystując nieuwagę kobiety oraz uzyskany dostęp do jej komputera, zaczęli działać bez jej wiedzy i zgody. W ten sposób zyskali możliwość dokonywania nieuprawnionych operacji na jej rachunku bankowym.

Pieniądze trafiały na konta i do Totalizatora Sportowego

Podejrzani przelewali środki finansowe z konta jeleniogórzanki na własne rachunki bankowe oraz na konto należące do Totalizatora Sportowego. Oprócz kradzieży pieniędzy z rachunku mężczyźni posługiwali się również danymi osobowymi kobiety w celu zawierania umów pożyczek. Takie postępowanie naraziło pokrzywdzoną na dodatkowe zobowiązania finansowe i poważne straty. W wyniku ich działań mieszkanka Jeleniej Góry doznała uszczerbku majątkowego w wysokości blisko 40 000 zł.

Podejrzanym grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności

Zgromadzony przez policjantów materiał dowodowy stał się podstawą do przedstawienia trzem 24-latkom 18 zarzutów dotyczących oszustw. Mężczyźni za swoje czyny odpowiedzą teraz przed sądem. Zgodnie z przepisami za popełnione przestępstwa grozi im kara pozbawienia wolności, której wymiar może wynieść nawet 8 lat. Sprawa znajdzie swój finał w wymiarze sprawiedliwości, gdzie oceniona zostanie skala ich przestępczej działalności.

Źródło: Policja.pl