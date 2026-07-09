Magda Linette żegna Karola Stopę. Tenisistka opublikowała krótki, lecz wymowny wpis

Poznańska sportsmenka zdecydowała się zamieścić w swoich kanałach społecznościowych zwięzły komunikat, poprzez który złożyła hołd legendarnemu sprawozdawcy. W ten sposób chciała wyrazić ogromną wdzięczność za jego nieoceniony wkład w popularyzację rozgrywek na kortach w naszym kraju.

„Panie Karolu… Wielka strata dla polskiego tenisa” – napisała Magda Linette.

Panie Karolu…Wielka strata dla polskiego tenisa. https://t.co/hOQAyQEANj— Magda Linette (@MagdaLinette) July 9, 2026

Odeszły redaktor zapisał się w pamięci kibiców jako absolutna ikona dziennikarstwa sportowego i jeden z najbardziej znanych ekspertów od tenisa. Widzowie uwielbiali go przede wszystkim za charakterystyczną barwę głosu, niesamowite merytoryczne przygotowanie oraz ogromną pasję, z jaką przez kilkadziesiąt lat opisywał zmagania w turniejach wielkoszlemowych. Z polskim oddziałem kanału Eurosport współpracował bez przerwy od 1998 roku, tworząc fundamenty tej stacji telewizyjnej.

Ceniony komentator przyszedł na świat 12 marca 1948 roku w stolicy naszego państwa. Zdobył wyższe wykształcenie, kończąc studia prawnicze oraz dziennikarskie w murach Uniwersytetu Warszawskiego. Swoje pierwsze zawodowe szlify zdobywał na łamach „Kuriera Polskiego”, aby następnie przenieść się do znanej w całym kraju redakcji „Przeglądu Sportowego”. W swojej długiej karierze był także silnie związany z Telewizją Polską oraz telewizją TVN, jednak to od 1998 roku nieustannie siadał przed mikrofonem Eurosportu, by relacjonować sportowe emocje z kortów całego świata.