KGHM Zagłębie Lubin pozyskało nowego napastnika. Kto wzmocnił drużynę

Nowy napastnik na Dolnym Śląsku

Filip Szymczak podpisał kontrakt z klubem KGHM Zagłębie Lubin, obowiązujący do czerwca 2029 roku. 24-letni zawodnik występował ostatnio w belgijskim Royal Charleroi na zasadzie wypożyczenia. Szymczak swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał w Warcie Poznań, skąd jeszcze jako junior trafił do Lecha.

To właśnie w barwach „Kolejorza” w sezonie 2019/20 zadebiutował w najwyższej klasie rozgrywkowej. W późniejszym czasie napastnik był dwukrotnie wypożyczany do GKS Katowice, by następnie spróbować swoich sił w lidze belgijskiej.

Jak przygotowuje się Zagłębie Lubin?

Szymczak jest szóstym wzmocnieniem KGHM Zagłębia Lubin przed rozpoczęciem nowego sezonu ekstraklasy. Wcześniej z klubem związali się Zlatan Alomerović, David Colina, Sebastian Kerk, Szymon Łyczko i Paweł Kosmalski, co pokazuje dużą aktywność transferową zespołu z Dolnego Śląska.

W czwartek drużyna pod wodzą trenera Leszka Ojrzyńskiego zakończyła obóz przygotowawczy w Opalenicy. Do startu rozgrywek ligowych piłkarze będą trenować na własnych obiektach. W planach „Miedziowych” są jeszcze dwa mecze kontrolne – z czeskim Bohemiansem Praga oraz Chrobrym Głogów.