Joanna Racewicz pokazała wnętrza swojej willi. Tak mieszka w Wilanowie! Elegancko, ale bez przesady

Jak mieszka Joanna Racewicz w Wilanowie?

Dziennikarka Joanna Racewicz dzieli przestronną, piętrową nieruchomość w warszawskim Wilanowie z dorosłym, 18-letnim synem. Wnętrza domu gwiazdy są niezwykle jasne dzięki dużym oknom, a dominująca kolorystyka to połączenie bieli, beżu i szarości, co nadaje przestrzeni wyrafinowany charakter. Zimny minimalizm przełamują drewniane akcenty oraz osobiste pamiątki, tworząc przytulną atmosferę.

Centralnym punktem willi jest salon wyposażony w imponujący fortepian, przy którym gwieździe zdarza się nagrywać materiały do mediów społecznościowych. Znajduje się tam również komfortowy narożnik, są stylowe stoliki i bogato wyposażona biblioteczka. Całość dopełniają oprawione w ramki zdjęcia uwieczniające ważne rodzinne chwile.

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Piękny, szykowny dom

Kuchenna przestrzeń została zaprojektowana w nowoczesnym stylu, łącząc jasne, lakierowane szafki z ciemnymi blatami. Wnętrze jest minimalistyczne, ale również nieco glamour i wydaje się bardzo funkcjonalne. Dziennikarka posiada też własny gabinet, który służy jej do pracy zdalnej oraz prowadzenia wirtualnych wywiadów. W ciepłe dni prezenterka relaksuje się na przydomowym tarasie otoczonym bujną roślinnością. Przestrzeń ogrodu, z zadbanymi trawami ozdobnymi i kwiatami, stanowi idealne miejsce do odpoczynku i ucieczki przed miejskim hałasem.

Mimo rzadkich wizyt kamer, udostępniane w sieci fotografie zdradzają, że rezydencja Racewicz to oaza spokoju, pełna naturalnego światła i wyczucia stylu. Wystrój łączy elegancję z brakiem ostentacyjnego bogactwa, tworząc przestrzeń przyjazną dla oka. Prawda? TUTAJ ZNAJDZIECIE WIĘCEJ ZDJĘĆ!

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