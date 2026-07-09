Likwidacja kanału przerzutowego w Kielcach. 20-latek sprowadzał narkotyki z Hiszpanii

Przemyt marihuany z Hiszpanii do Polski

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach od pewnego czasu monitorowali kanał przerzutowy, przez który do kraju trafiały nielegalne substancje. Funkcjonariusze ustalili, że marihuana była przesyłana z Hiszpanii przy wykorzystaniu usług firm kurierskich. W działaniach operacyjnych kieleckich policjantów wspierali przedstawiciele Służby Celno-Skarbowej. Dzięki wspólnej pracy służb udało się zidentyfikować sposób działania sprawców i zlikwidować nielegalny proceder.

Ponad 20 kilogramów narkotyków w paczkach

Działania funkcjonariuszy doprowadziły ich do 20-letniego mieszkańca Kielc. Mężczyzna został zatrzymany 29 czerwca 2026 roku, kiedy odbierał jedną z nadanych do niego paczek. Wewnątrz przesyłek mundurowi znaleźli i zabezpieczyli ponad 20 kilogramów marihuany. Podczas przeszukania miejsca zamieszkania 20-latka policjanci odkryli dodatkowo ponad 200 gramów mefedronu. Wszystkie odnalezione substancje zostały przekazane do szczegółowej analizy przez biegłych.

Areszt tymczasowy i wysoka kara dla 20-latka

Młody kielczanin usłyszał już zarzut związany z przemytem znacznych ilości narkotyków. Za popełnienie tego czynu grozi mu kara pozbawienia wolności na okres do 20 lat. Po zapoznaniu się z materiałami sprawy sąd podjął decyzję o zastosowaniu wobec podejrzanego środka zapobiegawczego. 20-latek spędzi w tymczasowym areszcie najbliższe 3 miesiące. Sprawa ma charakter rozwojowy, a zebrane dowody są obecnie poddawane weryfikacji.

Źródło: Policja.pl