Nie żyje Damian Świderski. 28-letni dziennikarz sportowy zmarł nagle

Damian Świderski nie żyje. Dziennikarz GOL24 i i.pl zmarł w wieku 28 lat

Polskie środowisko medialne obiegła wyjątkowo smutna informacja o nagłym zgonie Damiana Świderskiego. Mający zaledwie 28 lat redaktor współpracował wcześniej między innymi z portalami GOL24 oraz i.pl. Niespodziewane odejście młodego publicysty dogłębnie wstrząsnęło redakcyjnymi kolegami, którzy zapamiętali go jako człowieka bez reszty pochłoniętego swoimi zainteresowaniami.

Druzgocące wieści o śmierci dotarły do współpracowników w poniedziałek, kiedy to redaktor nie stawił się na wyznaczony dyżur popołudniowy. Niedługo później najczarniejszy scenariusz został oficjalnie potwierdzony. Ta zdecydowanie przedwczesna strata wywołała potężną falę przygnębienia wśród zaprzyjaźnionych osób z dziennikarskiego otoczenia.

Sport był największą pasją Damiana Świderskiego. Współpracował z serwisem i.pl

Zespół redakcyjny GOL24 zasilił on w połowie 2024 roku, decydując się na ukierunkowanie swojej ścieżki w stronę sportu. W początkowym etapie kariery tworzył głównie materiały o charakterze polityczno-społecznym, które ukazywały się w ogólnopolskim serwisie i.pl.

Młody publicysta charakteryzował się niezwykle rozległą wiedzą, którą nieustannie poszerzał. Znajomi z pracy podkreślają jego fenomenalną pamięć do historycznych składów piłkarskich oraz detali dotyczących minionych turniejów. Taka piłkarska erudycja imponowała nawet doświadczonym dziennikarzom.

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Kariera Damiana Świderskiego. Dziennikarz relacjonował igrzyska i mecze piłkarskie

Obowiązki 28-latka obejmowały opisywanie turniejów piłkarskich i zmagań olimpijskich. Dodatkowo aktywnie angażował się w tworzenie redakcyjnych mediów społecznościowych.

Wszyscy współpracownicy kreślą obraz niezwykle uczynnego i serdecznego kompana. Jego zawodowa ścieżka nabierała potężnego rozpędu z każdym kolejnym miesiącem, dlatego nikt nie przypuszczał nadejścia tak nagłego końca. Śmierć w wieku niespełna trzech dekad pogrążyła w żałobie liczne grono publicystów z różnych sektorów.

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Tomasz Dereszyński żegna Damiana Świderskiego. Wspomina Jima Morrisona z Polski Press

Znany dziennikarz muzyczny Tomasz Dereszyński zamieścił na Facebooku osobisty wpis, w którym wzruszająco podsumował dotychczasową współpracę z tragicznie zmarłym redaktorem.

Bardzo mi smutno. Nie żyje red. Damian Świderski. Damian miał zaledwie 28 lat. Był świetnym dziennikarzem z pasją. Zakochany kiedyś w radiu, gdzie prowadził audycje. Potem zakochał się w internecie. Miałem przyjemność doglądać, jak dojrzewa pod moim okiem przy portalu i.pl. Potem poszedł w sport do serwisów gol24.pl i sportowy24.Damian był bardzo wrażliwym, zdolnym, pracowitym, acz czasami niesfornym człowiekiem. Odszedł Jim Morrison Polski Press. RIP Damian Świderski

Ostatni mecz Damiana Świderskiego. Redakcja portalu i.pl publikuje wspomnienie

Były pracodawca z portalu i.pl opublikował obszerny materiał w całości poświęcony zmarłemu redaktorowi. Czytelnicy znajdą tam wzmianki o jego pierwszych krokach w branży oraz zainteresowaniach realizowanych w czasie wolnym. Tekst zdradza również, które spotkanie było ostatnim w jego życiu.

Damian był zakochany w futbolu. Kibicował zwłaszcza Manchesterowi United. Na trwającym mundialu trzymał kciuki za reprezentację Brazylii. Przed jej niedzielnym spotkaniem z Norwegią o prawo gry w ćwierćfinale nie miał jednak złudzeń. "-Łatwo jest ją złamać" - ocenił drużynę Canarinhos tuż przed rozpoczęciem i jak widać się nie pomylił. Ten mecz był ostatnim, który zrelacjonował.

Pogrzeb Damiana Świderskiego. Gdzie i kiedy odbędzie się ostatnie pożegnanie?

W zamieszczonym komunikacie Tomasz Dereszyński udostępnił także szczegółowe informacje dotyczące uroczystości pogrzebowych, podając precyzyjny termin oraz lokalizację pochówku.

Pogrzeb Damiana, 11 lipca 2026, godz 10. Pruszków, Koścół Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Zobacz także: Z ostatniej chwili! Nie żyje słynny dziennikarz TVP! "Niechaj ci do snu nucą chóry niebian"

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