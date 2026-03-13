Zmarła gwiazda "The Crown" i "Downton Abbey". Jane Lapotaire miała 81 lat

Kariera Jane Lapotaire obejmowała szerokie spektrum ról, od klasycznych sztuk szekspirowskich po współczesne dramaty i produkcje telewizyjne. Jej obecność na scenie i ekranie zawsze była wyrazista i magnetyzująca. Aktorka zdobyła uznanie krytyków i widzów za swoje role w Royal Shakespeare Company, gdzie stworzyła wiele niezapomnianych kreacji. Szczególnie upodobała sobie tematykę związaną z arystokracją i monarchią.

Jane Lapotaire nie żyje. Popularność zdobyła jako Maria Skłodowska-Curie

Choć urodzona w 1944 roku artystka już jako 17-latka rozpoczęła studia aktorskie w Bristolu, dopiero końcówka lat 70. przyniosła jej szczerszą rozpoznawalność. Uznanie zdobyła dzięki tytułowej roli w sztuce "Marie Curie" z 1977 roku. Rok później zachwyciła jako legendarna francuska piosenkarka w przedstawieniu "Piaf", za co po występach na Broadwayu odebrała nagrodę Tony. Po latach Jane Lapotaire wróciła na deski dawnego teatru, pojawiając się w historycznych sztukach "Richard II" (2013) i "Henry V" (2015).

Aktorka miała 81 lat. Młodzi znali ją z "Downton Abbey" i "The Crown"

W ostatnich latach sędziwą gwiazdę brytyjskiego teatru nowe pokolenia mogły oglądać w popularnych serialach. W 2014 roku zagrała księżniczkę Irinę Kuragin w wyemitowanym w Boże Narodzenie odcinku "Downton Abbey". Z kolei w netfliksowym "The Crown" grała księżną Alicję, matkę księcia Filipa i teściową Elżbiety II.

Informację o odejściu artystki potwierdzono dopiero po kilku dniach. Jane Lapotaire odeszła 5 marca w wieku 81 lat. Od lat miała problemy zdrowotne. W 2000 roku przeszła udar mózgu, a rehabilitację opisała w jednym ze swoich zbiorów wspomnień. Z reżyserem Rolandem Joffé miała syna, który odziedziczył pasje po rodzicach.

