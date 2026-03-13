To były największe hity The Pussycat Dolls. Ich nie może zabraknąć na koncercie w Warszawie

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-03-13 10:52

The Pussycat Dolls już niedługo wystąpią w Polsce. Jeden z najpopularniejszych girlsbandów w historii powraca na scenę. Nicole Scherzinger z koleżankami wracają, aby przypomnieć wszystkim swoje największe hity. Które piosenki tego zespołu były najbardziej znane? Oto utwory, które na pewno wybrzmią na koncercie w Warszawie.

Zaczęło się od "Don't Cha"

Piosenka, która była przełomowa dla kariery The Pussycat Dolls to "Don't Cha". Utwór trafił na 2. miejsce na amerykańskim Billboard Hot 100, a w Wielkiej Brytanii utrzymywał się na szczycie przez trzy tygodnie. Globalnie to do dziś jest największy hity The Pussycat Dolls. Bez tego sukcesu ich kariera nie miałaby szansy na rozwój. 

"Stickwitu" i "Buttons" 

Po sukcesie "Don't Cha" pojawiły się kolejne przeboje. Piosenka "Stickwitu" trafiła do pierwszej piątki na amerykańskiej liście sprzedaży. Kolejny singiel - "Buttons" - okazał się jeszcze większym sukcesem. W tym przypadku piosenka trafiła do pierwszej trójki. 

ZOBACZ TAKŻE: The Pussycat Dolls w Polsce 2026 - data, miejsce, bilety. To ich pierwsze show w naszym kraju!

POLSKIE PRESELEKCJE DO EUROWIZJI 2026 TO BYŁ DRAMAT

Fenomen "Jai Ho!"

Pod koniec lat 2000 ukazała się specjalna wersja piosenki z filmu "Slumdog. Milioner z ulicy". The Pussycat Dolls nagrały wokale do radiowej wersji piosenki "Jai Ho!", którą oryginalne wykonują hinduscy wokaliści A. R. Rahman, Sukhwinder Singh, Tanvi Shah, Mahalaxmi Iyer i Vijay Prakash. The Pussycat Dolls wydała rozszerzone "Jai Ho! (You Are My Destiny)" i sprawiły, że utwór stał się światowym hitem.

Największe hity The Pussycat Dolls

  • "Don't Cha"
  • "Buttons"
  • "Stickwitu"
  • "When I Grow Up"
  • "I Hate This Part"
  • "Jai Ho! (You Are My Destiny)"
  • "Beep"
  • "Wait a Minute"
  • "Bottle Pop"
  • "Hush Hush"

The Pussycat Dolls w Polsce 2026

Aż trudno uwierzyć, że dopiero teraz The Pussycat Dolls wystąpią w Polsce po raz pierwszy! Fani będą mieli okazję usłyszeć największe hity grupy na żywo już 16 września 2026 roku w warszawskim COS Torwar. Sprzedaż ogólna biletów startuje w piątek, 20 marca o godzinie 10:00 na LiveNation.pl.

The Pussycat Dolls
Galeria zdjęć 20
Radio ESKA Google News
The Pussycat Dolls