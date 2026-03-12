Legendarny piosenkarz, Elton John, zmaga się z problemami zdrowotnymi, które wpłynęły na jego aktywność publiczną. Wkrótce skończy 79 lat, a fani z niepokojem obserwują jego stan. David Furnish, mąż artysty, zabrał ostatnio głos przed ważnym wydarzeniem fundacji Eltona Johna, dzieląc się informacjami o jego samopoczuciu. Fani mogą odetchnąć z ulgą.

Elton John ma 78 lat. Wkrótce ważna impreza

Przed nami 98. gala rozdania Oscarów. Ceremonii, podczas której poznamy laureatów Nagród Akademii za ubiegły rok, będzie towarzyszyć szereg dodatkowych wydarzeń. Jednym z nich jest impreza organizowana co roku przez fundację Eltona Johna, która zajmuje się między innymi edukacją w zakresie HIV i AIDS. Podczas obleganej przez celebrytów zabawy odbywa się wspólne oglądanie oscarowej gali. Na kilka dni przed ważną nocą w Hollywood pojawiły się nowe informacje od ukochanego założyciela wspomnianej fundacji. Pod koniec marca Elton John skończy 79 lat, a stan jego zdrowia budzi niepokój.

Na co choruje artysta? Jego mąż przekazał, jak się czuje

W minionych latach zdobywca EGOT, kompletu nagród Emmy, Grammy, Oscar i Tony, nie ukrywał przed opinią publiczną swoich kłopotów zdrowotnych. W 2017 roku media obiegła informacja, że podczas wyjazdu do egzotycznych rejonów Ameryki Południowej Elton John zaraził się śmiertelnie groźną bakterią. Przeszedł też szereg operacji bioder i stawów oraz wycięcie prostaty ze względu na nowotwór. Na tym nie kończą się jego dolegliwości.

Brytyjski gwiazdor musiał przerwać jeden z koncertów w 2020 roku z uwagi na utratę głosu, a aktualnie mierzy się też ze słabnącym wzrokiem. W 2024 roku poinformował o poważnej infekcji, która z czasem sprawiła, że obecnie nie widzi już na prawe oko. O stanie zdrowia ukochanego poinformował magazyn "Variety" jego mąż, David Furnish. Jak przekazał, Elton John czuje się dobrze i nadal pracuje, choć szczególną uwagę przykłada do opieki nad ich adopcyjnymi synami, Zacharym i Elijah.

"Ma się świetnie. Walczy. Jest zapracowany i idzie naprzód. Cieszy się z bycia w domu z naszymi synami. Dlatego zniknął z radaru. Naprawdę kochamy rodzicielstwo, naszą rodzinę i bycie razem, to dla nas wszystko" - przekazał.

