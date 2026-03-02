Pierwsi faworyci widzów "Tańca z gwiazdami 2026". Sprawdziliśmy komentarze po premierze

"Taniec z gwiazdami 2026" - pierwszy odcinek

"Taniec z gwiazdami" to show, które zawsze wywołuje wiele emocji. Po finale poprzedniej edycji, którą wygrał Mikołaj "Bagi" Bagiński, nie brakowało komentarzy, że był to niezasłużony zwycięzca. Inni bronili tego wyboru widzów. Teraz wszystkie te kontrowersje to już przeszłość, ponieważ 1 marca 2026 roku wystarował kolejny sezon. Kolejne 12 gwiazd walczy o Kryształową Kulę. Tradycyjnie w pierwszym odcinku nikt nie pożegnał się z programem, ale możemy już ocenić potencjał poszczególnych par. Pierwsze miejsce w głosowaniu sędziów zajęli Magdalena Boczarka i Jacek Jeschke. Tuż za nimi, mając zaledwie jeden punkt mniej, byli Izabella Miko i Albert Kosiński. Znakomicie poradzili sobie też Sebastian Fabijański i Julia Suryś, którzy zamknęli podium. Czy widzowie mieli podobnych faworytów? Po zakończeniu pierwszego odcinka "Tańca z gwiazdami" sprawdziliśmy komentarze na Facebooku. Które nazwiska najczęściej padają?

Maserak ocenia nową edycję. Natsu go zawiodła?

"Taniec z gwiazdami 2026" - komentarze po premierze

Przeglądając profil "Tańca z gwiazdami" na Facebooku można stwierdzić, że widzowie na razie mają podobne zdanie, co jurorzy. Pod postem z pytaniem o faworytów, najczęściej pada odpowiedź Magdalena i Jacek. Oni mają też najwięcej lajków pod występem - 7 tysięcy. Bardzo dużo mówi się też o Sebastianie i Julii, którzy są też drudzy w rankingu lajków. Mają ich blisko 6 tysięcy. Spośród Top 3 jurorów najrzadziej wymieniani są Izabella i Albert. Jeśli chodzi o pary, które nie zostały nagrodzone przez jury najwyższymi notami, to podobali się Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz oraz Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino. Co ciekawe, influencerzy Natsu i Jasper wcale nie mają dużej liczby lajków.