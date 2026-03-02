Oscary 2026 mocno nas zaskoczą? Nagrody aktorów zmieniły faworyta

Nagrody Actor Awards, do niedawna Screen Actors Guild Awards, przyznawane są przez związek zawodowy SAG-AFTRA i stanowią jeden z głównych prognostyków do rozdania Oscarów. Nagradzani są aktorzy filmowi i serialowi, a także kolektywne obsady - w tym roku oglądaliśmy wielki triumf "Grzeszników" Ryana Cooglera, który tym samym stał się pierwszym reżyserem, który aż dwukrotnie nakręcił filmy nagrodzone za zespół aktorski (pierwszym był "Black Panther" z 2018 roku).

Nagroda za "Grzeszników" powędrowała też do Michaela B. Jordana za jego podwójną rolę braci Moore i tym samym dotychczasowy faworyt, Timothée Chalamet ("Wielki Marty"), musiał obejść się smakiem. To już kolejne zaskoczenie w kategorii pierwszoplanowej roli męskiej - ostatnio BAFTA powędrowała w ręce "czarnego konia" Roberta Aramayo za film "I Swear". Wygląda więc na to, że nasze przewidywania oscarowe warte są tyle, co nic, bo wydarzyć się może w gruncie rzeczy wszystko.

W kategoriach serialowych również nie obyło się bez zaskoczeń. Nagrodę za występ w serialu dramatycznym otrzymała Keri Russell ("Dyplomatka"), choć zdecydowaną faworytką była Rhea Seehorn z "Jedynej".

Najlepszym aktorem w serialu dramatycznym okrzyknięto Noaha Wyle'a z "The Pitt", a w kategoriach seriali limitowanych triumfowali 16-letni Owen Cooper z "Dojrzewania" i Michelle Williams za występ w "Kwestii seksu i śmierci". Na gruncie komediowym wygrało "The Studio" ze statuetkami dla Setha Rogena i, pośmiertnie, Catherine O'Hary. Zmarła pod koniec stycznia aktorka została uhonorowana owacjami na stojąco. Nagrodę za całokształt twórczości otrzymał zaś Harriston Ford.

Nagrody Actor Awards 2026 - pełna lista laureatów

Zespół aktorski w filmie fabularnym

"Grzesznicy"

Aktor pierwszoplanowy w filmie

Michael B. Jordan, "Grzesznicy"

Aktorka pierwszoplanowa w filmie

Jessie Buckley, "Hamnet"

Aktor drugoplanowy w filmie

Sean Penn, "Jedna bitwa po drugiej"

Aktorka drugoplanowa w filmie

Amy Madigan, "Zniknięcia"

Zespół kaskaderski w filmie fabularnym

"Mission: Impossible — The Final Reckoning"

Zespół aktorski w serialu dramatycznym

"The Pitt"

Zespół aktorski w serialu komediowym

"The Studio"

Aktor w serialu dramatycznym

Noah Wyle, "The Pitt"

Aktorka w serialu dramatycznym

Keri Russell, "Dyplomatka"

Aktor w serialu komediowym

Seth Rogen, "The Studio"

Aktorka w serialu komediowym

Catherine O'Hara, "The Studio"

Aktor w filmie telewizyjnym lub serialu limitowanym

Owen Cooper, "Dojrzewanie"

Aktorka w filmie telewizyjnym lub serialu limitowanym

Michelle Williams, "Kwestia seksu i śmierci"

Zespół kaskaderski w serialu telewizyjnym

"The Last of Us"

Oscary 2026 - kiedy odbędzie się gala?

98. ceremonia wręczenia Oscarów odbędzie się w nocy z 15 na 16 marca 2026 roku w Dolby Theatre Los Angeles. Prowadzącym ponownie będzie Conan O'Brien. Liderem w oscarowym wyścigu są "Grzesznicy" z 16 nominacjami, a po piętach depcze im "Jedna bitwa za drugą" Paula Thomasa Andersona z 13 nominacjami.