ME siatkarzy. Z kim Polacy rozpoczną marsz po obronę tytułu?

Faworyci zagrają z osłabionym rywalem

Portugalia zajmuje obecnie 26. miejsce w światowym rankingu FIVB. Czyni ją to trzecim najwyżej notowanym przeciwnikiem polskiej kadry w grupie B. Swój największy sukces w tej imprezie odniosła w 1948 roku, zajmując czwartą lokatę. W poprzedniej edycji turnieju dotarła natomiast do 1/8 finału. Reprezentacja z Półwyspu Iberyjskiego przystąpi do dzisiejszego spotkania bez doświadczonego rozgrywającego Miguela Tavaresa, zawodnika mistrza Polski Aluronu CMC Warty Zawiercie.

W kadrze Portugalczyków znalazł się natomiast przyjmujący Alexandre Ferreira. Ten znany z polskiej ekstraklasy siatkarz reprezentował w przeszłości barwy klubów z Zawiercia i Lublina. Trener Joao Jose przeprowadził w ostatnim czasie gruntowną przebudowę swojego zespołu. Obecna drużyna opiera się na umiejętnym połączeniu siatkarskiej rutyny z młodością, a nie tylko na doświadczonym trzonie. Szkoleniowiec podkreśla, że głównym celem portugalskiej ekipy jest nawiązanie wyrównanej walki ze wszystkimi grupowymi rywalami.

Jakie są szanse Polaków w turnieju?

Ostatnie bezpośrednie starcie obu drużyn w mistrzostwach Europy miało miejsce w 2021 roku. Wówczas w fazie grupowej pewnie triumfowali biało-czerwoni, kończąc spotkanie wynikiem 3:1. Zawodnicy prowadzeni przez trenera Nikolę Grbicia są powszechnie uznawani za głównych faworytów do zwycięstwa w tegorocznym europejskim czempionacie. Przystępują do imprezy z podwójną motywacją, będąc obrońcami tytułu oraz aktualnymi triumfatorami Ligi Narodów. W identycznej, podwójnie zwycięskiej sytuacji byli dokładnie trzy lata temu, grając w Bułgarii i we Włoszech.

Tegoroczny europejski czempionat jest wspólnie organizowany przez cztery państwa. Pełnoprawnymi współgospodarzami turnieju są Finlandia, Rumunia, Bułgaria oraz Włochy. Polacy rozegrają swoje mecze fazy grupowej oraz początkowe rundy pucharowe w bułgarskiej stolicy, Sofii. Zmagania biało-czerwonych w tej lokalizacji potrwają maksymalnie do etapu ćwierćfinałów. Najważniejsze i decydujące o podziale medali spotkania ugości natomiast włoski Mediolan.