Syn Kimiego Raikkonena idzie w ślady ojca. Jaka przyszłość czeka młodego Fina?

Nowy talent w rodzinie Raikkonenów

Jedenastoletni Robin Raikkonen rozpoczął współpracę z akademią zespołu Red Bull. Młody zawodnik, który obecnie odnosi sukcesy w serii gokartowej Rotax Max, będzie stopniowo wprowadzany w świat profesjonalnego motorsportu. Fińska telewizja publiczna YLE poinformowała, że przygotowania te obejmą w dużej mierze trening mentalny oraz naukę współpracy w ramach zespołu wyścigowego.

Akademia Red Bulla słynie ze szkolenia młodych talentów. Z tego samego programu wywodzi się czterokrotny mistrz świata, Holender Max Verstappen. W rozwoju kariery 11-latka pomoże również znajoma twarz – w akademii pracuje Gino Rosato, jego ojciec chrzestny. Rosato współpracował niegdyś z Ferrari w czasach, gdy dla włoskiego zespołu jeździł ojciec Robina.

"Myślę, że to nazwisko nie odeszło z F1, kiedy Kimi zakończył karierę w 2021 roku. Teraz następuje kolejna odsłona tej rodziny" - powiedział Rosato dziennikowi „Ilta Sanomat”.

Dziedzictwo mistrza Formuły 1

Kimi Raikkonen był czołową postacią Formuły 1 na przestrzeni kilkunastu lat. Startował w elitarnym cyklu w latach 2001-2009 oraz 2012-2021. W trakcie swojej bogatej kariery reprezentował barwy takich zespołów jak Sauber, McLaren, Ferrari, Lotus oraz Alfa Romeo. Zwieńczeniem jego występów był tytuł mistrza świata zdobyty w 2007 roku za kierownicą bolidu Ferrari.

Statystyki Fina robią ogromne wrażenie na tle historii dyscypliny. Wziął on udział w 353 wyścigach Grand Prix, z czego 103 zakończył na podium. W swojej długiej karierze Kimi Raikkonen triumfował w wyścigach 21 razy, a obecnie jego syn zyskuje szansę, by w przyszłości kontynuować te wyjątkowe, rodzinne tradycje wyścigowe.