Ida Nowakowska ofiarą oszustwa! "Kliknęłam w fałszywy link"

Ida Nowakowska została oszukana

Ida Nowakowska nie miała dobrego dnia. 21 maja na jej Instagramie pojawiły się niepokojące informacje. Prezenterka telewizyjna poinformowała, że spotkała ją bardzo niemiła niespodzianka, próbując wylecieć do Wielkiej Brytanii. Dla tych, którzy nie wiedzą, aktualnie do wjazdu na wyspy brytyjskie potrzebny jest specjalny dokument ETA. Można ją kupić online, w specjalnej aplikacji. Nowakowska właśnie to zrobiła, a mówiąc dokładniej - myślała, że to zrobiła.

Jeśli lecicie do UK, pamiętajcie o ETA i nie róbcie tego na szybko, bo ja w pośpiechu kliknęłam w fałszywy link (miał nawet w nazwie gov) i wszystkie moje dane trafiły do oszustów. [...] Uważajcie na oszustów! - napisała w poście na Instagramie.

Ida wyznała też, że zamiast 20 funktów zapłaciła prawie 100 funtów. Jest też świadoma, że to częściowo jej wina, ale nie ukrywała poruszenia i zdenerwowania. W materiale na Instagramie można było zauważyć, że chce jej się płakać.

ETA - co to jest?

ETA (czyli Electronic Travel Authorisation) to elektroniczna autoryzacja podróży do Wielkiej Brytanii. Jest obowiązkowa dla obywateli wielu krajów, w tym Polski, przy krótkich wyjazdach turystycznych, biznesowych lub tranzytowych. Wniosek składa się online lub przez aplikację mobilną, a zgoda zostaje przypisana do paszportu. ETA zwykle ważna jest przez 2 lata albo do końca ważności paszportu i pozwala na wielokrotne wjazdy do UK. Nie jest wizą, ale bez niej podróż może zostać odmówiona już przed wejściem na pokład samolotu lub promu. Oficjalne informacje znajdują się na stronie rządu Wielkiej Brytanii.

