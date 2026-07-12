Jannik Sinner znowu z tytułem na Wimbledonie. Rywal w finale nie krył potężnej złości

Włoch odbudował formę z nawiązką po ostatnim rozczarowaniu na paryskich kortach. Jannik Sinner wcześniej sensacyjnie odpadł już w drugiej rundzie Rolanda Garrosa, ale na londyńskiej trawie udowodnił swoje panowanie w tenisowym świecie.

Niemiecki tenisista po raz pierwszy zameldował się w finale prestiżowej imprezy na londyńskiej trawie. Warto dodać, że Alexander Zverev raptem miesiąc wcześniej zaliczył historyczny sukces na kortach ziemnych, odnosząc pierwsze w karierze zwycięstwo w zawodach Wielkiego Szlema w stolicy Francji.

Aktualny numer jeden męskiego tenisa podśrubował świetny bilans starć z niemieckim zawodnikiem. Jannik Sinner triumfował nad Alexandrem Zverevem po raz dziesiąty z rzędu, a ogólny rachunek ich pojedynków wynosi teraz 11-4 na korzyść Włocha. Niemiec zaraz po zakończeniu decydującej wymiany mocno okazywał swoją irytację. Potem jednak zdobył się na żartobliwy ton.

Już Cię nie lubię po tym spotkaniu. Przegrałem dziewiąty raz z rzędu...

Dla Włocha to piąty tytuł wielkoszlemowy w dorobku. Oprócz poprzedniej edycji londyńskiego turnieju, 23-letni Jannik Sinner wygrywał już dwukrotnie Australian Open (w 2024 i 2025 roku) oraz US Open 2024. Tenisista postanowił również podzielić się z fanami zabawną anegdotą dotyczącą obecności jego rodziny.

Muszę przyznać, że moja mama nie pomagała mi podczas finału. Kilkukrotnie opuszczała trybuny, a ja to widziałem

Finał rywalizacji pań rozegrano dzień wcześniej i był on wewnętrzną sprawą czeskiego tenisa. W sobotnim pojedynku o prestiżowe trofeum Linda Noskova okazała się lepsza od Karoliny Muchovej, rozstrzygając losy spotkania na swoją korzyść w trzech setach.

Wynik wielkiego finału singla mężczyzn w Londynie:

Jannik Sinner (Włochy, 1) pokonał Alexandra Zvereva (Niemcy, 2) 6:7 (7-9), 7:6 (7-2), 6:3, 6:4.