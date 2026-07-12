Abramczyk Polonia Bydgoszcz deklasuje rywali. Kto zgarnął punkt bonusowy?

Zdecydowane zwycięstwo zespołu Polonia Bydgoszcz

Gospodarze nie dali szans rywalom w spotkaniu w ramach 2. Ekstraligi żużlowej. Abramczyk Polonia Bydgoszcz pokonała Moonfin Magnus Ostrów Wlkp. 58:32, w pełni kontrolując przebieg całych zawodów. Żużlowcy z Bydgoszczy od samego początku narzucili szybkie tempo, powiększając przewagę z każdym kolejnym biegiem.

Pierwsze spotkanie obu drużyn również zakończyło się triumfem bydgoszczan, którzy wygrali wówczas 51:39. Dzięki wygranej w obu starciach Abramczyk Polonia Bydgoszcz zdobyła punkt bonusowy do ligowej tabeli. Cała drużyna zaprezentowała bardzo równe i wysokie tempo wyścigowe.

Jak punktowali poszczególni zawodnicy w meczu?

W szeregach gospodarzy najwięcej punktów zgromadziło aż trzech żużlowców. Szymon Woźniak, Kai Huckenbeck oraz Krzysztof Buczkowski zdobyli po 12 punktów dla Polonii. Świetny występ zanotował również Wiktor Przyjemski, który dorzucił do dorobku drużyny 11 punktów, a Maksymilian Pawełczak zapisał na swoim koncie 8 oczek. Kacper Andrzejewski wywalczył 3 punkty, natomiast Aleksandr Łoktajew zakończył zawody bez punktów.

W ekipie Moonfin Magnus Ostrów Wlkp. zdecydowanym liderem był Frederik Jakobsen. Zanotował on wynik na poziomie 11 punktów, będąc najjaśniejszym punktem gości. Pozostali zawodnicy przyjezdnych punktowali słabiej: Chris Holder (6), Paweł Sitek (5), Jonas Seifert-Salk (4), Jakub Krawczyk (4) i Gleb Czugunow (2). Nikodem Łuczak, podobnie jak Łoktajew z Polonii, nie zdobył żadnego punktu.