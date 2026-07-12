Huczne 40. urodziny Marcina z programu "Rolnik szuka żony". Fani szukali ciężarnej Ani

Rozmach zorganizowanego przyjęcia z pewnością przeszedł najśmielsze oczekiwania Marcina i Ani z produkcji TVP "Rolnik szuka żony", dorównując rozmiarem niejednej zabawie weselnej. Obserwatorzy pary w mediach społecznościowych sugerowali nawet, że skoro zakochani wynajęli już tak duży lokal, mogli od razu zorganizować ślub. Uczestnicy hitu zdecydowali się jednak wyłącznie na celebrację w gronie najbliższych. Wydarzenie z okazji czterdziestych urodzin Marcina odbyło się podczas lipcowego weekendu, dokładnie 11 lipca.

Gwiazdy "Rolnika" na urodzinach Marcina Kobiereckiego

Na urodzinowym przyjęciu stawiła się niemal cała czołówka uwielbianego przez widzów programu "Rolnik szuka żony". Swoją obecnością imprezę uświetnili między innymi Rafał Gajda, Agata Matuszewska, Sebastian Laskowski oraz Wiktoria Żmuda Trzebiatowska. Sympatycy programu szybko zwrócili uwagę, że na opublikowanych w sieci materiałach u boku jubilata brakuje jego partnerki, co natychmiast wywołało falę niepotrzebnych spekulacji. Bardziej rozsądni internauci szybko ucięli te plotki, tłumacząc wprost, że ciężarna Ania po prostu unikała forsownych pląsów na parkiecie.

Uczestnicy show bawili się przy piosenkach Zenka Martyniuka

O oprawę muzyczną wydarzenia zadbał wynajęty specjalnie na tę okazję zespół, który błyskawicznie porwał wszystkich zgromadzonych do tańca. Prawdziwa euforia na parkiecie wybuchła w momencie, gdy muzycy zaczęli grać znany utwór Zenka Martyniuka zatytułowany „Mandacik za przekroczenie piękności”. Intensywność zabawy była tak duża, że uczestnicy z pewnością na długo zapamiętają tę szaloną, pełną energii noc.

Organizatorzy zadbali nie tylko o suto zastawione stoły oraz muzykę na żywo, ale również o dodatkowe gry dla zgromadzonych gości. Jedną z nietypowych rozrywek podczas przyjęcia gwiazdora programu "Rolnik szuka żony" był konkurs polegający na sprawdzeniu pojemności popularnego Fiata 126p, czyli tak zwanego „malucha”.

W pierwszej drużynie weszło 12 osób (w tym dzieci), w drugiej 9

Taką relację z przebiegu wyjątkowego wyzwania zamieścił sam solenizant, dzieląc się swoimi wrażeniami bezpośrednio na własnym profilu na Instagramie.

Ania Cieślińska z "Rolnik szuka żony" relacjonuje imprezę ukochanego

Ukochana jubilata, Ania Cieślińska, również postanowiła pochwalić się w sieci kadrami z uroczystości z okazji jego czterdziestych urodzin. Na swoim oficjalnym koncie na Instagramie opublikowała bogatą galerię zdjęć z tego wyjątkowego wieczoru.

To był cudowny wieczór, bardzo dziękujemy wszystkim za przybycie i wspólne świętowanie! 💖 Dziękujemy również @pgr_koszelew za wspaniałą organizację - wszystko było tip top - miejsce warte polecenia! 🥰

Agata Matuszewska zachwyciła wyglądem na imprezie rolnika

Zaproszone na uroczystość panie zachwycały swoimi kreacjami, a u ciężarnej Ani można było już dostrzec delikatnie zaokrąglony brzuch. Największą sensację wzbudziła jednak Agata Matuszewska, która zaprezentowała się na przyjęciu w absolutnie olśniewającym wydaniu. Telewizyjna rolniczka odnalazła niedawno szczęście w miłości, a podczas czterdziestki Marcina wyglądała na niezwykle radosną i pełną blasku.

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