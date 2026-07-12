Dawid Kubacki po raz trzeci ojcem. Żona skoczka zdradziła imię dziecka

Znany skoczek narciarski oraz jego małżonka cieszą się z narodzin trzeciego potomka. Do tej pory małżeństwo dzieliło obowiązki rodzicielskie nad dwiema córkami – Mają i Zuzanną. Najstarsza z nich urodziła się 29 grudnia 2020 roku, w dniu startu 69. Turnieju Czterech Skoczni. Radosną wieść Dawid Kubacki usłyszał w Oberstdorfie zaraz po oddaniu pierwszego skoku treningowego. Młodsza córka przyszła z kolei na świat w styczniu ubiegłego roku, krótko przed ostatnim konkursem tamtego cyklu.

Oczekiwaniem na męskiego potomka małżonkowie pochwalili się w kwietniu. Teraz Marta Kubacka oficjalnie potwierdziła, że syn dołączył do rodziny.

„Maluchu mały nazwany Mikołajem. Pojawiłeś się na świecie dużo wcześniej, ale jesteś silny i zdrowy to najważniejsze. Rośnij zdrowo i nabieraj sił, żeby jak najszybciej jechać do domu, bo twoje siostry czekają na ciebie z niecierpliwością” – napisała w mediach społecznościowych.

Z opublikowanej relacji możemy wywnioskować, że mały Mikołaj przyszedł na świat przed planowanym czasem. Pomimo pośpiechu chłopiec czuje się dobrze. Głównym zadaniem dla malucha jest teraz zyskanie potrzebnych sił przed powrotem do domu. Tam stęsknione siostry z niecierpliwością wyczekują jego przyjazdu, co wyraźnie zaznaczyła w swoim wpisie świeżo upieczona mama.