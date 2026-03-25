Zaskakujące kulisy rozwodu Emilii Komarnickiej i Redbada Klynstry. Wyznaczono datę rozprawy

Początki związku Emilii Komarnickiej i Redbada Klynstry. Aktorzy wzbudzali ogromne emocje

Przez długi czas Emilia Komarnicka i Redbad Klynstra uchodzili za wyjątkowo zgrany duet w rodzimym przemyśle rozrywkowym. Od samych początków ich relacja budziła spore zainteresowanie opinii publicznej, na co wpływ miały zarówno ich wyraziste osobowości artystyczne, jak i dość nietypowe okoliczności, w jakich zaczęli się ze sobą spotykać.

Zanim aktorka ułożyła sobie życie u boku Redbada Klynstry, była związana z Łukaszem Konopką, którego widzowie kojarzą z występów w serialu "Na Wspólnej". Poprzednia relacja Emilii Komarnickiej opierała się na poważnych deklaracjach, a zakochani zdążyli się nawet zaręczyć. Ostateczna decyzja zapadła jednak na korzyść Klynstry, z którym zbudowała później długotrwałą i wieloletnią relację miłosną.

Miłość na planie "Na dobre i na złe". Emilia Komarnicka i Redbad Klynstra doczekali się synów

Drogi Emilii Komarnickiej i Redbada Klynstry przecięły się podczas nagrań do serialu "Na dobre i na złe", gdzie występowali wspólnie od 2008 roku. W początkowym okresie ich kontakt ograniczał się wyłącznie do spraw zawodowych, a iskra głębszego uczucia pojawiła się dopiero na deskach teatru w trakcie pracy nad sztuką "Małe zbrodnie małżeńskie".

Ceremonia ślubna aktorów odbyła się w 2017 roku. Owocem małżeństwa Emilii Komarnickiej i Redbada Klynstry jest dwójka dzieci – na świat przyszli chłopcy, którym nadano imiona Kosma oraz Tymoteusz.

Ciche rozstanie Emilii Komarnickiej i Redbada Klynstry. Kiedy odbędzie się pierwsza sprawa rozwodowa?

Małżonkowie przez długi czas skutecznie stronili od udzielania wywiadów i nie obnosili się ze swoimi problemami w sieci. Zanim oficjalnie potwierdzili informacje o zakończeniu małżeństwa, Emilia Komarnicka i Redbad Klynstra podjęli decyzję o rezygnacji z podwójnych członów w nazwiskach.

Każdy z nas ma swój zawodowy tor. Od teraz artystycznie posługujemy się własnymi nazwiskami. Dzięki za uwzględnienie. Moc serdeczności, Emilia Komarnicka i Redbad Klynstra.

U schyłku sierpnia światło dzienne ujrzały informacje o ostatecznym rozstaniu obojga aktorów. Serwis Pudelek donosił wówczas o wpłynięciu dokumentów rozwodowych do jednego z warszawskich sądów. Z najnowszych ustaleń dziennika "Fakt" wynika, że pierwsze spotkanie zwaśnionych stron na sali sądowej nastąpi dopiero na początku czerwca 2026 roku.

Zakończenie wieloletniego związku wyraźnie przełożyło się na intensywny rozwój zawodowy popularnej aktorki. W ostatnim czasie widzowie mogli podziwiać Emilię Komarnicką w tanecznym programie "Taniec z Gwiazdami", gdzie swoje układy choreograficzne prezentowała u boku Stefano Terrazzino. Gwiazda nie zwalnia tempa, stale dając liczne występy muzyczne i grając w spektaklach.

