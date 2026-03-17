Emilia Komarnicka wciąż przeżywa eliminację z "Tańca z gwiazdami". "Lekkie niedowierzanie"

Zaskakująca eliminacja Emilii Komarnickiej

Emilia Komarnicka pożegnała się z programem "Taniec z gwiazdami". Aktorka znana między innymi z serialu "Ranczo" odpadła z najpopularniejszego programu rozrywkowego w Polsce znacznie szybciej niż się spodziewano. Przed startem show była typowana jako jedna z faworytek, tym bardziej że jej partnerem został Stefano Terrazzino, który wrócił do "Tańca z gwiazdami" po latach przerwy. Ma też na swoim koncie najwięcej zwycięstw ze wszystkich profesjonalnych tancerzy pracujących przy programie. To jednak nie pomogło. 15 marca Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino pożegnali się z "Dancing with the stars" jako druga wyeliminowana para. Pomimo porażki aktorka jest wdzięczna za wsparcie. Zwróciła się do fanów.

ZOBACZ TAKŻE: Komarnicka odpadła i wybuchła burza! Wygoda mówi wprost: "To przez widzów"

Tomasz Wygoda mówi, dlaczego Emilia Komarnicka odpadła z "Tańca z Gwiazdami". Odpowiada na hejterskie komentarze!

Emilia Komarnicka dziękuje fanom

Emilia Komarnicka zwróciła się do swoich obserwujących na Instagramie. Podziękowała im za wiele ciepłych słów. Nie ukrywa, że była zaskoczona tak dużym wsparciem pomimo szybkiej eliminacji z "Tańca z gwiazdami".

Odsyłam Wam spokój. To, co wydarzyło się przez ostatnie tygodnie, jest dla mnie ogromnym doświadczeniem. A takie doświadczenia… cóż, nie przychodzą, żeby było wygodnie. Przychodzą, żeby było prawdziwie. I żebyśmy rośli. Pytacie, jak się mam? Trochę jak na tych zdjęciach z mojego ulubionego tańca. Tańca radości. Jest we mnie spokój, szczęście, lekkość… i lekkie niedowierzanie, że można dostać aż tyle dobra naraz. [...] Dziękuję, że jesteście. Jesteście wspaniali - powiedziała.

"Taniec z gwiazdami" - pozostali uczestnicy

O Kryształową Kulę w wiosennej edycji "Tańca z gwiazdami" dalej walczą:

Sebastian Fabijański i Julia Suryś

Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz

Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta

Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba

Natalia "Natsu" Karczmarczyk i Wojciech Kucina

Kamil Nożyński i Izabela Skierska

Izabela Miko i Albert Kosiński

Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska

Gamou Fall i Hanna Żudziewicz

Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke