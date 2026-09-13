Remis z Unią w rewanżu. Sparta Wrocław pewna w finale

Spacer do finału po pierwszym meczu

Pierwsze spotkanie półfinałowe pomiędzy Fogo Unią Leszno a Betard Spartą Wrocław zakończyło się zdecydowanym zwycięstwem wrocławian 55:35. Taka przewaga dawała Sparcie komfortową sytuację przed rewanżem na własnym stadionie. W drugim starciu, zakończonym remisem 45:45, gospodarze kontrolowali sytuację, pieczętując zasłużony awans do finału Ekstraligi.

Wśród zawodników Betard Sparty najwięcej punktów zdobył Brady Kurtz (13 punktów w pięciu startach). Znakomity występ zanotował również Daniel Bewley, który dorzucił do dorobku drużyny 12 oczek. Solidnie zaprezentował się Artiom Łaguta z 9 punktami, a swoje dołożyli też Marcel Kowolik (5 pkt), Mikkel Andersen (3 pkt) i Maciej Janowski (3 pkt).

Dobra postawa gości na osłodę

Żużlowcy z Leszna, mimo porażki w dwumeczu, zdołali postawić się faworytom na wyjeździe. Liderem Fogo Unii był Nazar Parnicki, który zapisał na swoim koncie 13 punktów. To on wykręcił również najlepszy czas dnia (64,78 s) w drugim wyścigu. Dobrze pojechali także doświadczony Janusz Kołodziej (9 pkt), Ben Cook (8 pkt) oraz Keynan Rew (8 pkt).

Niedzielne spotkanie na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu obejrzało 13 500 kibiców. Zawody sędziował Paweł Słupski z Lublina. Fogo Unia Leszno kończy rywalizację na etapie półfinału, natomiast Betard Sparta Wrocław może przygotowywać się do decydującej batalii o mistrzostwo Polski.