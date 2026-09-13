ME siatkarzy. Polacy rozbili Macedonię Północną bez straty seta

Trzecie pewne zwycięstwo biało-czerwonych

Polscy siatkarze, broniący tytułu mistrzów Europy, pokonali Macedonię Północną 3:0 (25:19, 25:16, 25:13) w swoim trzecim spotkaniu grupy B. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia po raz kolejny zaprezentowali znakomitą dyspozycję, nie dając rywalom szans na nawiązanie walki w żadnym z setów.

To już trzecia wygrana biało-czerwonych w Sofii. Wcześniej reprezentacja Polski pokonała w takim samym stosunku drużyny Portugalii i Izraela. Dzięki tym wynikom Polacy zajmują fotel lidera grupy B, mogąc pochwalić się kompletem zwycięstw i punktów.

Kiedy kolejny mecz mistrzów Europy?

Imponująca seria zwycięstw oznacza, że polscy siatkarze pozostają w turnieju bez straty choćby jednego seta. Znakomita postawa na boisku potwierdza wysokie aspiracje drużyny, która z meczu na mecz buduje swoją formę w obronie mistrzowskiego tytułu.

W poniedziałek zawodników czeka zasłużony dzień odpoczynku i regeneracji. We wtorek biało-czerwoni powrócą na parkiet, by zmierzyć się z reprezentacją Ukrainy. W innym niedzielnym meczu grupy B, reprezentacja Izraela pokonała Portugalię 3:2 po zaciętym spotkaniu.