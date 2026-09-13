Mecz Legia Warszawa - Widzew Łódź. Szybkie bramki ustaliły wynik spotkania

Szybkie bramki w pierwszej połowie

Spotkanie na stadionie w Warszawie od pierwszych minut toczyło się w bardzo wysokim tempie. Prowadzenie dla gospodarzy zdobył w 19. minucie doświadczony zawodnik Rafał Augustyniak, wywołując ogromną radość na trybunach.

Odpowiedź gości z Łodzi była jednak błyskawiczna. Zaledwie dwie minuty po bramce otwierającej wynik, niefortunną interwencją popisał się obrońca gospodarzy i samobójcze trafienie zanotował Kamil Piątkowski.

Żółte kartki i tłumy kibiców

W dalszej fazie rywalizacji gra stała się nieco bardziej ostra, przez co arbiter musiał częściej sięgać po kary indywidualne. Sędzia Patryk Gryckiewicz z Torunia wielokrotnie karał piłkarzy żółtymi kartkami, temperując nerwową atmosferę na boisku.

W zespole gospodarzy ukarany został Ruben Vinagre, natomiast wśród gości kartoniki obejrzeli Karol Świderski, Mariusz Fornalczyk i Antoni Klukowski. Mecz oglądało z wysokości trybun dokładnie 27 098 wiernych fanów obu drużyn.